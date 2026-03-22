Гвинет Пэлтроу с помощью одного штриха "оживила" серую гостиную (фото)

Дата публикации 22 марта 2026 20:12
Актриса Гвинет Пэлтроу. Фото: Reuters

Многие боятся серого цвета, считая его слишком офисным или безликим. Но на самом деле нейтральный фон — это не приговор, а огромное преимущество. Дизайнеры все чаще доказывают: чтобы "оживить" такое пространство, не нужен капитальный ремонт, достаточно одного меткого акцента. Пример показала актриса Гвинет Пэлтроу, которая "оживила" пространство одним точным акцентом.

Речь идет о грамотной работе с деталями, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Как оформить серую гостиную

Главный секрет — добавить выразительный арт. Картина или панно делает интерьер завершенным и добавляет глубины. В комнате Пэлтроу именно искусство связывает все элементы: мягкую серую мебель, светлые стены и декор.

Дизайнер Бриджетт Романек выбрала минималистичную базу, а акцентом стала работа Эд Руша. Такой подход легко повторить — достаточно найти полотно с цветами, которые уже есть в комнате.

Но здесь важно угадать с размером.

"Одно большое произведение должно выглядеть щедро, а не скромно на стене", — замечает эксперт Эрик Брамлетт.

Если же стена слишком большая для одной картины, Брамлетт советует другой подход.

"Я разбиваю стену на композицию из нескольких полотен и размещаю их так, чтобы расстояния выглядели продуманными", — говорит специалист.

 

Гвинет Пэлтроу с помощью одного штриха "оживила" серую гостиную (фото) - фото 1
Актриса Гвинет Пэлтроу в гостиной. Фото: homemag_bytyna/Instagram

Тонкости размещения картины и света

Даже самая дорогая картина потеряет свой вид, если ее повесить неправильно. Забудьте о случайных высотах — ориентируйтесь на зрителя.

"В гостиной ориентируемся на уровень глаз стоящего человека", — акцентирует Брамлетт.

Это золотое правило спасает от эффекта, когда декор будто "зависает" где-то под потолком или теряется за спинкой дивана.

И, конечно, финальный штрих — это свет. Он может стать вашим главным инструментом в создании атмосферы.

"Освещение — это тихий партнер, который заставляет все выглядеть лучше", — говорит Брамлетт.

Главное — избегать прямых солнечных лучей, чтобы цвета на холсте не выгорали. Зато мягкая подсветка или скрытая LED-лента придадут пространству глубины и того самого "дорогого" тепла, которого часто не хватает серым интерьерам.

Как сообщалось, вместо привычных пастельных оттенков гостиная Майли Сайрус в Малибу поражает смелым угольно-черным цветом стен, что превращает комнату в изысканную камерную сцену. Глубину темного фона эффектно разбивают яркие фиолетовые акценты и золотистый блеск мебели, создавая пространство с особым характером и драйвом.

Также мы рассказывали, что хотя букле пророчили скорое забвение, в 2026-м эта фактурная ткань снова оказалась в центре внимания дизайнеров. Новым толчком для тренда стал интерьер гостиной Джессики Альбы, где уютные кремовые кресла идеально вписались в окружение из дерева и живой зелени.

зарубежные звезды Дизайн актриса
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
