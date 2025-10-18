Відео
Паркан може коштувати штрафу — яка висота дозволена в Україні

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 04:20
Оновлено: 15:45
Яка висота паркану дозволена між ділянкою та вулицею — норми в Україні
Паркан серед дерев. Фото: Freepik

Будівництво паркану — справа не лише естетики чи безпеки. Це питання, яке чітко регулюють державні будівельні норми. Встановити огорожу будь-якої висоти сьогодні неможливо, адже існують визначені стандарти, що враховують інтереси сусідів, пішоходів і навіть архітектурний вигляд населеного пункту.

Згідно з чинними Державними будівельними нормами (ДБН), приватні домоволодіння або присадибні ділянки можна огороджувати лише у межах встановлених лімітів. 

Читайте також:

Максимальні параметри такі:

  • до 2 метрів — між сусідніми земельними ділянками;
  • до 2,5 метра — з боку вулиці чи проїзду.

Тобто власник не може поставити високу огорожу, якщо вона закриває світло або створює перешкоди для сусідів. 

Які правила встановлює місцева влада щодо парканів

Перед монтажем паркану потрібно перевірити, чи є додаткові вимоги у вашій громаді. Місцева рада має право ухвалювати власні правила благоустрою, які уточнюють матеріали, відстані або навіть кольорову гаму огорож. 

У нових кварталах або котеджних містечках можуть діяти окремі архітектурні стандарти — від типу паркану до допустимої висоти секцій.

Що буде, якщо паркан вищий за норму

Перевищення дозволеної висоти — не просто формальність. Якщо паркан створює тінь або перешкоджає доступу світла на сусідню ділянку, власнику доведеться змінити конструкцію або знизити її.

У разі відмови — огорожу можуть зобов’язати демонтувати. Узаконити перевищення неможливо, окрім випадків, коли йдеться про спеціальні об’єкти, де висота потрібна для безпеки. Наприклад, хімічні підприємства або режимні території можуть встановлювати паркан вище, ніж передбачено ДБН.

Які ще норми діють для власників ділянок

Крім висоти, ДБН Б.2.2-12:2019 регулюють і відстані між зеленими насадженнями та огорожею. Це важливо, аби коріння не руйнувало конструкцію, а крони не створювали надмірного затінення:

  1. Від кущів до паркану має бути не менше 1 метра.
  2. Від дерев — від 4 до 6 метрів залежно від їх розміру.

При цьому враховується і діаметр крони: відстань має бути щонайменше половиною її ширини.

Як уникнути конфліктів через паркан

Щоб не потрапити у суперечку з сусідами чи владою, варто діяти на випередження:

  1. Ознайомитись із ДБН і правилами вашої громади.
  2. Узгодити місце встановлення паркану з власниками суміжних ділянок.
  3. Зберегти документи та схеми, якщо огорожа встановлюється на межі.
  4. Такі прості кроки допоможуть уникнути судових спорів і заощадять час.

Як повідомлялось, питання власності на землю між парканом приватного будинку і проїжджою частиною постійно викликає гострі суперечки в Україні. Хоча багато власників вважають цю прилеглу територію своєю, оновлення законодавства та цифровізація земельних реєстрів у 2025 році знову актуалізували це спірне правове питання.

Також ми розповідали, що поділ приватного будинку є комплексною юридично-технічною процедурою, що вимагає узгоджених дій від усіх співвласників. В Україні у 2025 році діє встановлений порядок, який забезпечує законне розмежування домоволодіння та оформлення окремого права власності на кожну його частку.

земля нерухомість штраф будинок сусідство
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
