Видео

Как далеко можно сажать деревья от забора соседа — детали

Дата публикации 19 октября 2025 17:31
обновлено: 16:42
На каком расстоянии можно сажать деревья от соседского забора в 2025 году
Деревья возле забора. Фото: Freepik

Каждый владелец земельного участка хотя бы раз сталкивался с вопросом, где лучше высадить деревья, чтобы не возникло споров с соседями. Правила для этого четко прописаны в государственных строительных нормах, и их следует знать, чтобы не попасть в конфликтную ситуацию.

Согласно ДБН Б.2.2-12: 2019 "Планировка и застройка территорий", сажать растения можно не вплотную к границе.

Для кустов минимальное расстояние — 1 метр от забора, а для деревьев — 4-6 метров, в зависимости от размера кроны.

Если дерево имеет широкую крону, стоит ориентироваться на правило: оно должно быть посажено не ближе, чем половина ширины его кроны до границы соседского участка.

Например, если крона дерева достигает 9 метров в диаметре, то расстояние от забора должно быть не менее 4,5 метра.

Для старых насаждений, которые были высажены задолго до принятия новых правил, требования не применяются - ничего вырубать не нужно. Но при новых посадках соблюдение норм является обязательным.

Каким должно быть расстояние от дома до забора

Не менее важно соблюдать и правила по размещению сооружений — от жилого дома до забора должно быть не менее 3 метров.

Также есть требования к высоте самого ограждения:

  • если забор стоит на границе с соседом — его высота не может превышать 2 метра;
  • если ограждение выходит на улицу — разрешается высота до 2,5 метра.

При этом забор не должен выступать за красную линию улицы. Его следует устанавливать по границе участка, чтобы не создавать помех для соседей.

Как действовать, если ветки соседского дерева мешают

Распространенная ситуация — когда ветки соседского дерева затеняют грядки, сбрасывают листья или даже плоды на вашу территорию. Закон позволяет подрезать такие ветки, но только если они реально мешают пользованию участком.

Перед обрезкой необходимо:

  1. Предупредить соседа о своем намерении устранить ветки.
  2. Дать время на реакцию — возможно, он сам их уберет.
  3. Если же действий не будет — тогда можно самостоятельно подрезать ветки, которые проникают за границу.

Соблюдение расстояний — это не только о формальностях. Это гарантия, что соседи не подадут жалобу, а участок останется уютным и ухоженным. К тому же правильное размещение деревьев помогает избежать затенения грядок, порчи забора и лишних споров.

Как сообщалось, строительство забора является четко регламентированным вопросом, выходящим за пределы просто эстетики или безопасности. Современные стандарты не позволяют устанавливать ограждение произвольной высоты, поскольку они учитывают интересы соседей, пешеходов и общий архитектурный облик населенного пункта.

Также мы рассказывали, что в вопросе владения землей между забором частного дома и дорогой в Украине постоянно возникают горячие споры между владельцами и местными властями. Несмотря на распространенное мнение, что эта территория принадлежит домовладельцам, обновление законодательства и цифровизация земельных реестров в 2025 году заставляют актуализировать этот вопрос и четко выяснить правовой статус этих участков.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
