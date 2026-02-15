Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Как Ким Кардашян превратила скучную кухню в жемчужину стиля (фото)

Как Ким Кардашян превратила скучную кухню в жемчужину стиля (фото)

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 09:15
Кухня Ким Кардашьян — с помощью чего звезда "оживила" пространство (фото)
Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Кухня в доме Ким Кардашян в Хайден Хилс доказывает что минимализм может выглядеть актуально и глубоко. Пространство созданное вместе с легендарным бельгийским дизайнером Акселем Вервордтом стало примером того как нейтральная палитра способна "зазвучать" по новому.

Кремовые стены здесь не кажутся плоскими, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Их поддерживают текстурные поверхности с эффектом грубой штукатурки, натуральная фактура дерева и сдержанные черные акценты. Даже привычные оттенки крема, дерева и черного выглядят иначе благодаря многослойности.

Как оживить кремовую кухню светом

Главный прием звезды — теплая подсветка под навесными полками. Она не просто освещает, а формирует атмосферу.

"Преимущество подсветки под шкафами в том, что она создает новый слой света и добавляет пространству глубины и настроения", — объясняет эксперт по свету Рэйчел Моррис.

По ее словам, такое решение одновременно работает как декоративное и как функциональное освещение для рабочих поверхностей.

В кухне Ким эта подсветка подчеркивает коллекцию кремовой керамики, делая ее частью дизайна.

 

Как Ким Кардашян превратила скучную кухню в жемчужину стиля (фото) - фото 1
Кухня Ким Кардашьян. Фото: kimkardashian/Instagram

Биофильный дизайн в кухне Ким Кардашьян

Второй ключевой элемент — деревянный потолок с выразительной природной текстурой. Именно он добавляет пространству тепла, которого часто не хватает минимализму.

"Биофильный дизайн — это не просто добавить зелень. Дерево инстинктивно объединяет человека с природой. Оно создает пространство, которое ощущается живым и сбалансированным", — отмечает специалист по материалам Омар Штольцфус.

В итоге кухня объединяет:

  • теплое многоуровневое освещение;
  • натуральное дерево;
  • глубокие текстуры;
  • контраст черных деталей.

Этот интерьер показывает перспективное направление: нейтральная база останется актуальной, но будущее — за фактурой, светом и природными материалами. Именно так классическая палитра превращается в современную элегантность с ощущением тепла.

Как сообщалось, кухня Селены Гомес на первый взгляд кажется типичным образцом белой классики с мраморными столешницами и идеальным строем. Однако она не выглядит бездушной или слишком "больничной", и весь фокус здесь кроется в удачно подобранной фурнитуре.

Также мы рассказывали, что белая кухня часто балансирует между идеальной чистотой и неуютной "стерильностью". Однако Тейлор Лотнер показал, как избежать эффекта больницы: стоит лишь добавить интересных фактур вместо скучных гладких фасадов.

Ким Кардашьян зарубежные звезды Дизайн звезды кухня
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации