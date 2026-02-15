Кухня Ким Кардашьян — с помощью чего звезда "оживила" пространство (фото)

Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Кухня в доме Ким Кардашян в Хайден Хилс доказывает что минимализм может выглядеть актуально и глубоко. Пространство созданное вместе с легендарным бельгийским дизайнером Акселем Вервордтом стало примером того как нейтральная палитра способна "зазвучать" по новому.

Кремовые стены здесь не кажутся плоскими, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Реклама

Читайте также:

Их поддерживают текстурные поверхности с эффектом грубой штукатурки, натуральная фактура дерева и сдержанные черные акценты. Даже привычные оттенки крема, дерева и черного выглядят иначе благодаря многослойности.

Как оживить кремовую кухню светом

Главный прием звезды — теплая подсветка под навесными полками. Она не просто освещает, а формирует атмосферу.

"Преимущество подсветки под шкафами в том, что она создает новый слой света и добавляет пространству глубины и настроения", — объясняет эксперт по свету Рэйчел Моррис.

По ее словам, такое решение одновременно работает как декоративное и как функциональное освещение для рабочих поверхностей.

В кухне Ким эта подсветка подчеркивает коллекцию кремовой керамики, делая ее частью дизайна.

Кухня Ким Кардашьян. Фото: kimkardashian/Instagram

Биофильный дизайн в кухне Ким Кардашьян

Второй ключевой элемент — деревянный потолок с выразительной природной текстурой. Именно он добавляет пространству тепла, которого часто не хватает минимализму.

"Биофильный дизайн — это не просто добавить зелень. Дерево инстинктивно объединяет человека с природой. Оно создает пространство, которое ощущается живым и сбалансированным", — отмечает специалист по материалам Омар Штольцфус.

В итоге кухня объединяет:

теплое многоуровневое освещение;

натуральное дерево;

глубокие текстуры;

контраст черных деталей.

Этот интерьер показывает перспективное направление: нейтральная база останется актуальной, но будущее — за фактурой, светом и природными материалами. Именно так классическая палитра превращается в современную элегантность с ощущением тепла.

Как сообщалось, кухня Селены Гомес на первый взгляд кажется типичным образцом белой классики с мраморными столешницами и идеальным строем. Однако она не выглядит бездушной или слишком "больничной", и весь фокус здесь кроется в удачно подобранной фурнитуре.

Также мы рассказывали, что белая кухня часто балансирует между идеальной чистотой и неуютной "стерильностью". Однако Тейлор Лотнер показал, как избежать эффекта больницы: стоит лишь добавить интересных фактур вместо скучных гладких фасадов.