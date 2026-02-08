Дизайн інтер'єру зірки — яка недооцінена деталь перетворила кухню Селени Гомес (фото, відео)

Селена Гомес. Фото: Reuters

На перший погляд, кухня Селени Гомес — це звичайна біла класика: світлі фасади, мармур, ідеальний порядок. Але якщо придивитися, стає зрозуміло, чому цей простір не видається нудним чи "стерильним". Секрет у фурнітурі.

Поки всі масово скуповують золоті або чорні матові деталі, Селена зробила ставку на срібні ручки та кноби — і це спрацювало на всі сто, розповідає Новини.LIVE із посиланням на видання Homes & Gardens.

Срібло знову в моді

Замість того, щоб нагромаджувати складний декор, дизайнер просто додав правильний метал. Округлі срібні ручки створюють м’який контраст із білими шафами.

Селена Гомес. Фото: rarebeauty/Instagram

Вони "ловлять" світло, додаючи інтер’єру тієї самої глибини, яку ми зазвичай шукаємо в дорогих дизайн-проєктах. Це той випадок, коли мінімальні вкладення дають максимальний візуальний ефект.

Як оновити свою кухню за один вечір

Найкрутіше в цьому прийомі те, що його легко повторити вдома, навіть якщо ви живете в орендованій квартирі. Заміна фурнітури — це найшвидший "ліфтинг" для меблів.

Кара Йейтс, старша менеджерка з дизайну в Tool Station, підтверджує, що це найпростіший шлях до змін.

"Заміна кухонних кнобів або ручок може миттєво змінити вигляд кухні за дуже невелику суму. Якщо ви просто міняєте кноби, усе зводиться до того, щоб викрутити старі за допомогою викрутки й встановити нові, більш стильні", — каже експертка.

Маленькі нюанси великого перевтілення

Звичайно, просто купити нові ручки — це пів справи. Потрібно влучити у стиль. Якщо ви хочете ефекту як у Селени, обирайте хромовані або сріблясті варіанти округлої форми. Це додасть простору сучасної естетики, яка не вийде з моди через рік.

Селена Гомес на кухні. Фото: rarebeauty/Instagram

Проте, якщо ви вирішили змінити не лише колір, а й форму чи розташування ручок, готуйтеся до міні-ремонту.

"Ситуація стає дещо складнішою, якщо ви хочете змінити позицію ручок. У такому разі знадобиться дриль, щоб зробити нові отвори... Старі отвори легко закрити дерев’яними шкантами та столярним клеєм", — дає пораду Кара Йетс.

Таким чином не обов'язково зносити стіни чи перефарбовувати фасади, щоб кухня заграла по-новому. Приклад Селени Гомес доводить: іноді достатньо лише викрутки та кількох вдалих аксесуарів, щоб перетворити звичайну білу кухню на простір з обкладинки журналу.

