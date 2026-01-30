Відео
Головна Ринок нерухомості Кухня Тейлора Лотнера — яке незвичне поєднання здивувало дизайнерів (відео)

Кухня Тейлора Лотнера — яке незвичне поєднання здивувало дизайнерів (відео)

Дата публікації: 30 січня 2026 20:12
Дизайн інтер'єру зірки — як кухня Тейлора Лотнера довела, що білий може бути у тренді (фото, відео)
Тейлор Лотнер. Фото: Reuters

Біла кухня вже давно стала базою, яку ми або обожнюємо за чистоту, або сваримо за "лікарняний" вигляд. Проте актор Тейлор Лотнер довів: білий колір може бути затишним, якщо відмовитися від пласких поверхонь на користь гри фактур. 

Його інтер’єр став наочним посібником того, як поєднувати матеріали, щоб простір не здавався порожнім, пише видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Біла кухня з текстурами

У просторі Лотнера поєднані глянцеві плитки та мармурова стільниця. На перший погляд рішення просте, але завдяки контрасту поверхонь кухня виглядає живою і багатовимірною.

Глянцева плитка на фартуху відбиває світло, а масивна мармурова стільниця додає інтер'єру ваги та природності. Завдяки цьому кухня виглядає об’ємною — світло заломлюється під різними кутами, і стерильність зникає сама собою.

Ніна Ліхтенштейн, експертка з дизайну, вважає такий підхід єдино правильним для монохромних просторів.

"Щоб уникнути холодного вигляду, важливо нашаровувати текстури. Глянець, матові фасади, камінь і дерево створюють глибину та інтерес", — каже вона.

 

Кухня Тейлора Лотнера — яке незвичне поєднання здивувало дизайнерів (відео) - фото 1
Дружина Тейлора Лотнера на кухні. Фото: thesqueeze/Instagram

Як зробити так само у себе вдома

Для того, щоб відтворити таку атмосферу, не обов'язково бути зіркою "Сутінок". Головне правило — чергувати матеріали. Якщо у вас матові фасади шаф, зробіть блискучий фартух. Якщо стільниця гладка — додайте дерево або камінь з вираженим малюнком.

"Привабливість білої кухні полягає в її здатності адаптуватися до часу і трендів", — зазначає Ліхтенштейн.

На що варто звернути увагу:

  1. Гра світла. Вибирайте глянцеву плитку "кабанчик" або мозаїку, щоб стіна не виглядала глухою.
  2. Матові акценти. Вони "заземляють" блиск і роблять кухню дорожчою на вигляд.
  3. Натуральні деталі. Камінь або його якісна імітація додають того самого "тепла", якого нам зазвичай бракує в білих інтер'єрах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зрештою, приклад Лотнера показує, що біла кухня — це не нудно. Це ідеальне полотно, де замість фарб ви використовуєте дотик і світло. Такий дизайн не набридне через рік і завжди залишатиметься в топі, бо комфорт ніколи не виходить із моди.

Раніше ми розповідали, що незвичного на кухні Девіда та Вікторії Бекхемів. А також, як Марк Руффало змінив уявлення про стильні кухні у 2026 році.

актори закордонні зірки Дизайн зірки кухня
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
