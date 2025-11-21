Компенсація за затоплення квартири — як отримати відшкодування збитків від сусідів

Вода у квартирі. Фото: Freepik

Залиття житла залишається однією з найпоширеніших проблем у багатоквартирних будинках. У 2025 році механізми компенсації не змінилися, однак треба діяти швидко та правильно, щоб уникнути затягування спору.

Перші години після інциденту мають вирішальне значення, наголошують юристи компанії "Бачинський та партнери". Адже саме своєчасна фіксація пошкоджень забезпечує успіх у відшкодуванні збитків.

Як визначити винного за затоплення

Відповідальна особа встановлюється за нормами Цивільного кодексу. Пошкодження можуть спричинити сусіди зверху, власники приміщень, а також комунальні структури.

"Відповідальним є той, чиї дії або бездіяльність стали причиною залиття", — зазначають фахівці.

У випадках, коли проблему спричинила аварія на спільних комунікаціях, відповідальність частіше покладається на ОСББ або управляючу компанію. А якщо власник порушив правила експлуатації сантехніки чи обладнання, саме він компенсує збитки.

Що робити при залитті квартири

Перш ніж вимагати компенсацію, необхідно зафіксувати пошкодження. Бажано сфотографувати всі наслідки, зафіксувати дату та одразу повідомити сусіда або керуючу компанію. Варто не затягувати, адже зволікання ускладнює доведення вини.

Рекомендовано виконати одразу:

викликати представників ОСББ або ЖЕКу для оформлення документації;

повідомити винну сторону у письмовому вигляді.

Далі варто звернутися з претензією про відшкодування та ініціювати складання акта.

Складання акту про залиття квартири

Акт є головним доказом, тому він має містити ключові деталі: час, обсяг пошкоджень, можливу причину та перелік зіпсованого майна.

Документ підписують представники керуючої компанії, постраждала та винна сторона, а також свідки, якщо вони є. До акта додаються фото та інші докази.

В акті важливо зазначити:

масштаб ушкоджень приміщення та меблів;

ймовірну причину залиття;

перелік осіб, які оглядали квартиру.

Винна сторона заперечує залиття

Іноді сусіди відмовляються підписувати акт. У такому разі юристи радять письмово зафіксувати відмову та залучити свідків. Можна зробити відео, запросити представників ОСББ або аварійної служби.

"Відсутність підпису винної особи не є перешкодою для подальшого стягнення збитків", — підкреслюють фахівці.

Відшкодування шкоди при залитті квартири

Компенсацію можна отримати трьома шляхами:

Добровільна компенсація. Найпростіший варіант, коли сторони погоджують суму збитків та спосіб виплати. Страхове відшкодування. Якщо у постраждалого або винуватця є страховий поліс, компанія може покрити витрати. Примусове стягнення через суд. Позов подають із посиланням на статті 1166-1168 ЦК України. За наявності акта та доказів суд зазвичай стає на бік постраждалого.

Юристи нагадують: за наявності договору з управляючою компанією можуть застосовуватися штрафи або пеня, якщо вона неналежно реагувала на аварію.

