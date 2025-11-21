Компенсация за затопление квартиры — как получить возмещение убытков от соседей

Вода в квартире. Фото: Freepik

Залитие жилья остается одной из самых распространенных проблем в многоквартирных домах. В 2025 году механизмы компенсации не изменились, однако надо действовать быстро и правильно, чтобы избежать затягивания спора.

Первые часы после инцидента имеют решающее значение, отмечают юристы компании "Бачинский и партнеры". Ведь именно своевременная фиксация повреждений обеспечивает успех в возмещении убытков.

Как определить виновного за затопление

Ответственный человек устанавливается по нормам Гражданского кодекса. Повреждения могут вызвать соседи сверху, владельцы помещений, а также коммунальные структуры.

"Ответственным является тот, чьи действия или бездействие стали причиной залития", — отмечают специалисты.

В случаях, когда проблему вызвала авария на общих коммуникациях, ответственность чаще возлагается на ОСМД или управляющую компанию. А если владелец нарушил правила эксплуатации сантехники или оборудования, именно он компенсирует убытки.

Что делать при залитии квартиры

Прежде чем требовать компенсацию, необходимо зафиксировать повреждения. Желательно сфотографировать все последствия, зафиксировать дату и сразу сообщить соседу или управляющей компании. Стоит не затягивать, ведь промедление затрудняет доказывание вины.

Рекомендуется выполнить сразу:

вызвать представителей ОСМД или ЖЭКа для оформления документации;

сообщить виновную сторону в письменном виде.

Далее следует обратиться с претензией о возмещении и инициировать составление акта.

Составление акта о залитии квартиры

Акт является главным доказательством, поэтому он должен содержать ключевые детали: время, объем повреждений, возможную причину и перечень испорченного имущества.

Документ подписывают представители управляющей компании, пострадавшая и виновная сторона, а также свидетели, если они есть. К акту прилагаются фото и другие доказательства.

В акте важно отметить:

масштаб повреждений помещения и мебели;

вероятную причину залития;

перечень лиц, которые осматривали квартиру.

Виновная сторона отрицает залитие

Иногда соседи отказываются подписывать акт. В таком случае юристы советуют письменно зафиксировать отказ и привлечь свидетелей. Можно сделать видео, пригласить представителей ОСМД или аварийной службы.

"Отсутствие подписи виновного лица не является препятствием для дальнейшего взыскания убытков", — подчеркивают специалисты.

Возмещение ущерба при залитии квартиры

Компенсацию можно получить тремя путями:

Добровольная компенсация. Самый простой вариант, когда стороны согласовывают сумму ущерба и способ выплаты. Страховое возмещение. Если у пострадавшего или виновника есть страховой полис, компания может покрыть расходы. Принудительное взыскание через суд. Иск подают со ссылкой на статьи 1166-1168 ГК Украины. При наличии акта и доказательств суд обычно становится на сторону пострадавшего.

Юристы напоминают: при наличии договора с управляющей компанией могут применяться штрафы или пеня, если она неподобающе реагировала на аварию.

