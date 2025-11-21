Видео
Как получить компенсацию, если соседи затопили квартиру

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 20:12
обновлено: 20:17
Компенсация за затопление квартиры — как получить возмещение убытков от соседей
Вода в квартире. Фото: Freepik

Залитие жилья остается одной из самых распространенных проблем в многоквартирных домах. В 2025 году механизмы компенсации не изменились, однако надо действовать быстро и правильно, чтобы избежать затягивания спора.

Первые часы после инцидента имеют решающее значение, отмечают юристы компании "Бачинский и партнеры". Ведь именно своевременная фиксация повреждений обеспечивает успех в возмещении убытков.

Как определить виновного за затопление

Ответственный человек устанавливается по нормам Гражданского кодекса. Повреждения могут вызвать соседи сверху, владельцы помещений, а также коммунальные структуры.

"Ответственным является тот, чьи действия или бездействие стали причиной залития", — отмечают специалисты.

В случаях, когда проблему вызвала авария на общих коммуникациях, ответственность чаще возлагается на ОСМД или управляющую компанию. А если владелец нарушил правила эксплуатации сантехники или оборудования, именно он компенсирует убытки.

Что делать при залитии квартиры

Прежде чем требовать компенсацию, необходимо зафиксировать повреждения. Желательно сфотографировать все последствия, зафиксировать дату и сразу сообщить соседу или управляющей компании. Стоит не затягивать, ведь промедление затрудняет доказывание вины.

Рекомендуется выполнить сразу:

  • вызвать представителей ОСМД или ЖЭКа для оформления документации;
  • сообщить виновную сторону в письменном виде.

Далее следует обратиться с претензией о возмещении и инициировать составление акта.

Составление акта о залитии квартиры

Акт является главным доказательством, поэтому он должен содержать ключевые детали: время, объем повреждений, возможную причину и перечень испорченного имущества.

Документ подписывают представители управляющей компании, пострадавшая и виновная сторона, а также свидетели, если они есть. К акту прилагаются фото и другие доказательства.

В акте важно отметить:

  • масштаб повреждений помещения и мебели;
  • вероятную причину залития;
  • перечень лиц, которые осматривали квартиру.

Виновная сторона отрицает залитие

Иногда соседи отказываются подписывать акт. В таком случае юристы советуют письменно зафиксировать отказ и привлечь свидетелей. Можно сделать видео, пригласить представителей ОСМД или аварийной службы.

"Отсутствие подписи виновного лица не является препятствием для дальнейшего взыскания убытков", — подчеркивают специалисты.

Возмещение ущерба при залитии квартиры

Компенсацию можно получить тремя путями:

  1. Добровольная компенсация. Самый простой вариант, когда стороны согласовывают сумму ущерба и способ выплаты.
  2. Страховое возмещение. Если у пострадавшего или виновника есть страховой полис, компания может покрыть расходы.
  3. Принудительное взыскание через суд. Иск подают со ссылкой на статьи 1166-1168 ГК Украины. При наличии акта и доказательств суд обычно становится на сторону пострадавшего.

Юристы напоминают: при наличии договора с управляющей компанией могут применяться штрафы или пеня, если она неподобающе реагировала на аварию.

Как сообщалось, многие домовладельцы стремятся модернизировать свое пространство, например, объединить кухню с гостиной или увеличить санузел. Однако украинское законодательство строго регулирует это, разграничивая, какие именно работы по перепланировке квартиры разрешено выполнять без согласования, а какие требуют обязательного разрешения.

Также мы рассказывали, что современный дизайн ванных комнат смещает акцент на визуальную целостность и гигиену. В соответствии с европейскими трендами, которые стремятся минимизировать линии и швы, крупный керамогранит стал ключевым материалом для создания сплошных поверхностей на стенах и полу, вытесняя мелкую плитку.

ремонт недвижимость квартира соседство потоп
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
