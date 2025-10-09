Як узаконити самобуд в Україні у 2025 році — покрокова інструкція

Як узаконити самовільне будівництво у 2025 році
Узаконення самобуду в Україні у 2025 році залишається актуальним питанням для багатьох власників нерухомості. Самовільне будівництво, тобто споруди без дозвільних документів, може спричинити серйозні проблеми: від штрафів до примусового знесення.
Самобудом називають будь-яку будівлю, зведену без офіційних дозволів — без погодження з органами архітектури чи без введення в експлуатацію, зазначають фахівці юридичної компанії Dozvil. Це може бути житловий будинок, прибудова або господарська споруда.
Такі об’єкти вважаються нелегальними, і власник не має права продавати, дарувати чи успадковувати їх.
Основний документ, що регулює порядок легалізації таких об’єктів, — Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" №3038-VI. Саме він визначає, які будівлі можна узаконити, а які підлягають знесенню.
Як узаконити самобуд у 2025 році
Процедура залежить від дати зведення та площі споруди.
- Будівлі до 1992 року можна зареєструвати без введення в експлуатацію — достатньо технічного паспорта.
- Об’єкти до 300 кв. м, зведені між 1992 і 2015 роками, підпадають під спрощену "будівельну амністію".
- Будинки до 500 кв. м після 2015 року оформлюють за загальною процедурою з отриманням будівельного паспорту.
- Нежитлові будівлі або споруди понад 500 кв. м також узаконюють через повну процедуру з проєктом, наглядом і сплатою пайової участі.
"У кожному випадку власнику потрібно розробити технічну документацію, подати декларацію про готовність до експлуатації та зареєструвати право власності", — підкреслюють юристи.
Які документи потрібні для узаконення самобуду
Перед поданням документів важливо підготувати базовий пакет, який підтверджує право власності на землю і сам об’єкт.
До основних документів належать:
- паспорт і код усіх власників;
- правовстановлюючі документи на земельну ділянку;
- технічний паспорт будинку;
- декларація або повідомлення про готовність об’єкта;
- у разі реконструкції — проєктна документація чи технічний висновок.
Якщо частини пакета бракує, у легалізації можуть відмовити або відправити справу на доопрацювання.
Скільки коштує узаконити самобуд
Вартість процедури в 2025 році формується індивідуально для кожного об’єкта. Ціна залежить від:
- площі будівлі та складності робіт;
- місця розташування;
- року зведення;
- наявності документів на землю та технічної документації.
У середньому, легалізація невеликого приватного будинку може коштувати від кількох десятків до понад ста тисяч гривень. У великих містах — дорожче, у сільській місцевості — дешевше.
Навіщо узаконювати самобуд
Легалізація — це не лише формальність, а й гарантія безпеки та законного володіння. Без офіційних документів будинок неможливо продати, подарувати чи використовувати як заставу.
Також не можна під'єднати газ, воду чи електрику — комунальні служби працюють лише з об’єктами, введеними в експлуатацію.
Крім того, за самовільне будівництво передбачені штрафи:
- для фізичних осіб — від 50 неоподатковуваних мінімумів;
- для підприємців і юридичних осіб — від 20 прожиткових мінімумів.
У випадку відмови від легалізації органи влади можуть примусово знести споруду.
Як підготуватися до узаконення самобуду
Щоб уникнути труднощів і скоротити час оформлення, експерти радять:
- Зібрати всі наявні документи на землю та будинок.
- Замовити топографічну зйомку та технічний паспорт у сертифікованих фахівців.
- У разі потреби — розробити ескіз намірів або проєкт будівництва.
- Перевірити відповідність споруди будівельним нормам та відстаням до меж ділянки.
