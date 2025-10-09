Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Як узаконити самовільне будівництво у 2025 році

Як узаконити самовільне будівництво у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 11:22
Як узаконити самобуд в Україні у 2025 році — покрокова інструкція
Чоловік та жінка на будівництві. Фото: Freepik

Узаконення самобуду в Україні у 2025 році залишається актуальним питанням для багатьох власників нерухомості. Самовільне будівництво, тобто споруди без дозвільних документів, може спричинити серйозні проблеми: від штрафів до примусового знесення.

Самобудом називають будь-яку будівлю, зведену без офіційних дозволів — без погодження з органами архітектури чи без введення в експлуатацію, зазначають фахівці юридичної компанії Dozvil. Це може бути житловий будинок, прибудова або господарська споруда. 

Реклама
Читайте також:

Такі об’єкти вважаються нелегальними, і власник не має права продавати, дарувати чи успадковувати їх.

Основний документ, що регулює порядок легалізації таких об’єктів, — Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" №3038-VI. Саме він визначає, які будівлі можна узаконити, а які підлягають знесенню.

Як узаконити самобуд у 2025 році

Процедура залежить від дати зведення та площі споруди.

  1. Будівлі до 1992 року можна зареєструвати без введення в експлуатацію — достатньо технічного паспорта.
  2. Об’єкти до 300 кв. м, зведені між 1992 і 2015 роками, підпадають під спрощену "будівельну амністію".
  3. Будинки до 500 кв. м після 2015 року оформлюють за загальною процедурою з отриманням будівельного паспорту.
  4. Нежитлові будівлі або споруди понад 500 кв. м також узаконюють через повну процедуру з проєктом, наглядом і сплатою пайової участі.

"У кожному випадку власнику потрібно розробити технічну документацію, подати декларацію про готовність до експлуатації та зареєструвати право власності", — підкреслюють юристи.

Які документи потрібні для узаконення самобуду

Перед поданням документів важливо підготувати базовий пакет, який підтверджує право власності на землю і сам об’єкт.

До основних документів належать:

  • паспорт і код усіх власників;
  • правовстановлюючі документи на земельну ділянку;
  • технічний паспорт будинку;
  • декларація або повідомлення про готовність об’єкта;
  • у разі реконструкції — проєктна документація чи технічний висновок.

Якщо частини пакета бракує, у легалізації можуть відмовити або відправити справу на доопрацювання.

Скільки коштує узаконити самобуд

Вартість процедури в 2025 році формується індивідуально для кожного об’єкта. Ціна залежить від:

  • площі будівлі та складності робіт;
  • місця розташування;
  • року зведення;
  • наявності документів на землю та технічної документації.

У середньому, легалізація невеликого приватного будинку може коштувати від кількох десятків до понад ста тисяч гривень. У великих містах — дорожче, у сільській місцевості — дешевше.

Навіщо узаконювати самобуд

Легалізація — це не лише формальність, а й гарантія безпеки та законного володіння. Без офіційних документів будинок неможливо продати, подарувати чи використовувати як заставу. 

Також не можна під'єднати газ, воду чи електрику — комунальні служби працюють лише з об’єктами, введеними в експлуатацію.

Крім того, за самовільне будівництво передбачені штрафи:

  • для фізичних осіб — від 50 неоподатковуваних мінімумів;
  • для підприємців і юридичних осіб — від 20 прожиткових мінімумів.

У випадку відмови від легалізації органи влади можуть примусово знести споруду.

Як підготуватися до узаконення самобуду

Щоб уникнути труднощів і скоротити час оформлення, експерти радять:

  1. Зібрати всі наявні документи на землю та будинок.
  2. Замовити топографічну зйомку та технічний паспорт у сертифікованих фахівців.
  3. У разі потреби — розробити ескіз намірів або проєкт будівництва.
  4. Перевірити відповідність споруди будівельним нормам та відстаням до меж ділянки.

Як повідомлялось, для багатьох українців дачна ділянка — це більше, ніж місце для городництва; це оазис спокою, відновлення сил чи навіть постійне місце проживання. Тому питання про дозвіл на будівництво житлового будинку на дачі залишається надзвичайно актуальним.

Також ми розповідали, скільки коштує переоформлення будинку в селі у 2025 році. Ці додаткові витрати при купівлі-продажу житла включають сплату податків, послуги нотаріуса та оцінювача, а також збори за державну реєстрацію.

нерухомість житло будівництво документи будинок
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації