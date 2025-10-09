Як узаконити самобуд в Україні у 2025 році — покрокова інструкція

Чоловік та жінка на будівництві. Фото: Freepik

Узаконення самобуду в Україні у 2025 році залишається актуальним питанням для багатьох власників нерухомості. Самовільне будівництво, тобто споруди без дозвільних документів, може спричинити серйозні проблеми: від штрафів до примусового знесення.

Самобудом називають будь-яку будівлю, зведену без офіційних дозволів — без погодження з органами архітектури чи без введення в експлуатацію, зазначають фахівці юридичної компанії Dozvil. Це може бути житловий будинок, прибудова або господарська споруда.

Реклама

Читайте також:

Такі об’єкти вважаються нелегальними, і власник не має права продавати, дарувати чи успадковувати їх.

Основний документ, що регулює порядок легалізації таких об’єктів, — Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" №3038-VI. Саме він визначає, які будівлі можна узаконити, а які підлягають знесенню.

Як узаконити самобуд у 2025 році

Процедура залежить від дати зведення та площі споруди.

Будівлі до 1992 року можна зареєструвати без введення в експлуатацію — достатньо технічного паспорта. Об’єкти до 300 кв. м, зведені між 1992 і 2015 роками, підпадають під спрощену "будівельну амністію". Будинки до 500 кв. м після 2015 року оформлюють за загальною процедурою з отриманням будівельного паспорту. Нежитлові будівлі або споруди понад 500 кв. м також узаконюють через повну процедуру з проєктом, наглядом і сплатою пайової участі.

"У кожному випадку власнику потрібно розробити технічну документацію, подати декларацію про готовність до експлуатації та зареєструвати право власності", — підкреслюють юристи.

Які документи потрібні для узаконення самобуду

Перед поданням документів важливо підготувати базовий пакет, який підтверджує право власності на землю і сам об’єкт.

До основних документів належать:

паспорт і код усіх власників;

правовстановлюючі документи на земельну ділянку;

технічний паспорт будинку;

декларація або повідомлення про готовність об’єкта;

у разі реконструкції — проєктна документація чи технічний висновок.

Якщо частини пакета бракує, у легалізації можуть відмовити або відправити справу на доопрацювання.

Скільки коштує узаконити самобуд

Вартість процедури в 2025 році формується індивідуально для кожного об’єкта. Ціна залежить від:

площі будівлі та складності робіт;

місця розташування;

року зведення;

наявності документів на землю та технічної документації.

У середньому, легалізація невеликого приватного будинку може коштувати від кількох десятків до понад ста тисяч гривень. У великих містах — дорожче, у сільській місцевості — дешевше.

Навіщо узаконювати самобуд

Легалізація — це не лише формальність, а й гарантія безпеки та законного володіння. Без офіційних документів будинок неможливо продати, подарувати чи використовувати як заставу.

Також не можна під'єднати газ, воду чи електрику — комунальні служби працюють лише з об’єктами, введеними в експлуатацію.

Крім того, за самовільне будівництво передбачені штрафи:

для фізичних осіб — від 50 неоподатковуваних мінімумів;

для підприємців і юридичних осіб — від 20 прожиткових мінімумів.

У випадку відмови від легалізації органи влади можуть примусово знести споруду.

Як підготуватися до узаконення самобуду

Щоб уникнути труднощів і скоротити час оформлення, експерти радять:

Зібрати всі наявні документи на землю та будинок. Замовити топографічну зйомку та технічний паспорт у сертифікованих фахівців. У разі потреби — розробити ескіз намірів або проєкт будівництва. Перевірити відповідність споруди будівельним нормам та відстаням до меж ділянки.

Як повідомлялось, для багатьох українців дачна ділянка — це більше, ніж місце для городництва; це оазис спокою, відновлення сил чи навіть постійне місце проживання. Тому питання про дозвіл на будівництво житлового будинку на дачі залишається надзвичайно актуальним.

Також ми розповідали, скільки коштує переоформлення будинку в селі у 2025 році. Ці додаткові витрати при купівлі-продажу житла включають сплату податків, послуги нотаріуса та оцінювача, а також збори за державну реєстрацію.