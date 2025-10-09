Видео
Рынок недвижимости Как узаконить самовольное строительство в 2025 году

Как узаконить самовольное строительство в 2025 году

Дата публикации 9 октября 2025 11:22
Как узаконить самострой в Украине в 2025 году — пошаговая инструкция
Мужчина и женщина на стройке. Фото: Freepik

Узаконивание самостроя в Украине в 2025 году остается актуальным вопросом для многих владельцев недвижимости. Самовольное строительство, то есть сооружения без разрешительных документов, может повлечь серьезные проблемы: от штрафов до принудительного сноса.

Самостроем называют любое здание, возведенное без официальных разрешений — без согласования с органами архитектуры или без ввода в эксплуатацию, отмечают специалисты юридической компании Dozvil. Это может быть жилой дом, пристройка или хозяйственная постройка.

Читайте также:

Такие объекты считаются нелегальными, и владелец не имеет права продавать, дарить или наследовать их.

Основной документ, регулирующий порядок легализации таких объектов, — Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" №3038-VI. Именно он определяет, какие здания можно узаконить, а какие подлежат сносу.

Как узаконить самострой в 2025 году

Процедура зависит от даты возведения и площади сооружения.

  1. Здания до 1992 года можно зарегистрировать без ввода в эксплуатацию — достаточно технического паспорта.
  2. Объекты до 300 кв. м, возведенные между 1992 и 2015 годами, подпадают под упрощенную "строительную амнистию".
  3. Дома до 500 кв. м после 2015 года оформляют по общей процедуре с получением строительного паспорта.
  4. Нежилые здания или сооружения свыше 500 кв. м также узаконивают через полную процедуру с проектом, надзором и уплатой долевого участия.

"В каждом случае владельцу нужно разработать техническую документацию, подать декларацию о готовности к эксплуатации и зарегистрировать право собственности", — подчеркивают юристы.

Какие документы нужны для узаконивания самостроя

Перед подачей документов важно подготовить базовый пакет, который подтверждает право собственности на землю и сам объект.

К основным документам относятся:

  • паспорт и код всех владельцев;
  • правоустанавливающие документы на земельный участок;
  • технический паспорт дома;
  • декларация или уведомление о готовности объекта;
  • в случае реконструкции — проектная документация или техническое заключение.

Если части пакета не хватает, в легализации могут отказать или отправить дело на доработку.

Сколько стоит узаконить самострой

Стоимость процедуры в 2025 году формируется индивидуально для каждого объекта. Цена зависит от:

  • площади здания и сложности работ;
  • места расположения;
  • года возведения;
  • наличия документов на землю и технической документации.

В среднем, легализация небольшого частного дома может стоить от нескольких десятков до более ста тысяч гривен. В крупных городах — дороже, в сельской местности — дешевле.

Зачем узаконивать самострой

Легализация — это не только формальность, но и гарантия безопасности и законного владения. Без официальных документов дом невозможно продать, подарить или использовать в качестве залога.

Также нельзя подключить газ, воду или электричество — коммунальные службы работают только с объектами, введенными в эксплуатацию.

Кроме того, за самовольное строительство предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц — от 50 необлагаемых минимумов;
  • для предпринимателей и юридических лиц — от 20 прожиточных минимумов.

В случае отказа от легализации органы власти могут принудительно снести сооружение.

Как подготовиться к узакониванию самостроя

Чтобы избежать трудностей и сократить время оформления, эксперты советуют:

  1. Собрать все имеющиеся документы на землю и дом.
  2. Заказать топографическую съемку и технический паспорт у сертифицированных специалистов.
  3. В случае необходимости — разработать эскиз намерений или проект строительства.
  4. Проверить соответствие сооружения строительным нормам и расстояниям до границ участка.

Как сообщалось, для многих украинцев дачный участок — это больше, чем место для огородничества; это оазис спокойствия, восстановления сил или даже постоянное место жительства. Поэтому вопрос о разрешении на строительство жилого дома на даче остается чрезвычайно актуальным.

Также мы рассказывали, сколько стоит переоформление дома в селе в 2025 году. Эти дополнительные расходы при купле-продаже жилья включают уплату налогов, услуги нотариуса и оценщика, а также сборы за государственную регистрацию.

недвижимость жилье строительство документы дом
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
