Право власності на землю — як відновити втрачені документи у 2025

У багатьох власників ділянок виникає питання, що робити у випадку втрати або пошкодження документів на землю. Сучасна система реєстрації нерухомості значно спростила процедури, тому не завжди потрібно відновлювати паперові акти.

Важливо зрозуміти, чи внесене ваше право до Державного реєстру речових прав, адже саме він сьогодні є основним підтвердженням власності, наголошують експерти юридичної компанії "Земельний фонд України".

Як перевірити реєстрацію права на землю

Якщо право власності надійно зафіксоване в Державному реєстрі речових прав, втрата чи псування старого державного акта не становить жодної загрози. У таких випадках документ не відновлюють, а підтвердженням стає витяг з реєстру.

Отримати його власник може у державного реєстратора або в найближчому Центрі надання адміністративних послуг, пред’явивши паспорт та код.

Також доступний онлайн-формат: достатньо авторизуватися на порталі "Дія" та обрати послугу з отримання інформації про нерухоме майно. Це зручно, якщо потрібні дані терміново або немає можливості відвідати установу.

Якщо право зареєстроване лише на паперовому акті

У випадку, коли право власності не внесене до реєстру, потрібно:

Звернутися до територіального підрозділу Держгеокадастру, щоб отримати засвідчену копію другого примірника державного акта або довідку про наявність ділянки у Державному земельному кадастрі. Подати заяву державному реєстратору або нотаріусу для внесення права у ДРРП.

Після цього власник отримує витяг, який є офіційним підтвердженням права власності та захищає від будь-яких юридичних ризиків.

Як зареєструвати право власності в Державному реєстрі

Після отримання підтвердних документів власнику потрібно звернутися до державного реєстратора або нотаріуса. Саме вони вносять відповідні відомості до Державного реєстру речових прав.

Після завершення процедури власник отримує витяг, який має повну юридичну силу та є ключовим підтвердженням права на майбутнє.

"Такий підхід забезпечує захищеність власників земельних ділянок і дозволяє відновити втрачені документи без зайвих ризиків. Усі процедури максимально спрощені, а перевірка інформації доступна і в установах, і онлайн", — кажуть фахівці.

