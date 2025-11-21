Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Як відновити втрачені документи на землю — алгоритм дій

Як відновити втрачені документи на землю — алгоритм дій

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 17:05
Оновлено: 14:36
Право власності на землю — як відновити втрачені документи у 2025
Жінка розмовляє по телефону. Фото: Freepik

У багатьох власників ділянок виникає питання, що робити у випадку втрати або пошкодження документів на землю. Сучасна система реєстрації нерухомості значно спростила процедури, тому не завжди потрібно відновлювати паперові акти. 

Важливо зрозуміти, чи внесене ваше право до Державного реєстру речових прав, адже саме він сьогодні є основним підтвердженням власності, наголошують експерти юридичної компанії "Земельний фонд України".

Реклама
Читайте також:

Як перевірити реєстрацію права на землю

Якщо право власності надійно зафіксоване в Державному реєстрі речових прав, втрата чи псування старого державного акта не становить жодної загрози. У таких випадках документ не відновлюють, а підтвердженням стає витяг з реєстру.

Отримати його власник може у державного реєстратора або в найближчому Центрі надання адміністративних послуг, пред’явивши паспорт та код.

Також доступний онлайн-формат: достатньо авторизуватися на порталі "Дія" та обрати послугу з отримання інформації про нерухоме майно. Це зручно, якщо потрібні дані терміново або немає можливості відвідати установу.

Якщо право зареєстроване лише на паперовому акті

У випадку, коли право власності не внесене до реєстру, потрібно:

  1. Звернутися до територіального підрозділу Держгеокадастру, щоб отримати засвідчену копію другого примірника державного акта або довідку про наявність ділянки у Державному земельному кадастрі.
  2. Подати заяву державному реєстратору або нотаріусу для внесення права у ДРРП.

Після цього власник отримує витяг, який є офіційним підтвердженням права власності та захищає від будь-яких юридичних ризиків.

Як зареєструвати право власності в Державному реєстрі

Після отримання підтвердних документів власнику потрібно звернутися до державного реєстратора або нотаріуса. Саме вони вносять відповідні відомості до Державного реєстру речових прав. 

Після завершення процедури власник отримує витяг, який має повну юридичну силу та є ключовим підтвердженням права на майбутнє.

"Такий підхід забезпечує захищеність власників земельних ділянок і дозволяє відновити втрачені документи без зайвих ризиків. Усі процедури максимально спрощені, а перевірка інформації доступна і в установах, і онлайн", — кажуть фахівці.

Як повідомлялось, дарування земельної ділянки — це популярний метод передачі власності поза процедурою купівлі-продажу. Хоча сама процедура у 2025 році залишається досить простою, важливо враховувати податкові особливості. Завчасне розуміння того, хто і яку суму сплачує державі, допоможе уникнути незапланованих фінансових витрат.

Також ми розповідали, що в Україні типовий термін договорів оренди землі складає 7-10 років. Проте, якщо орендар порушує ключові умови (наприклад, не здійснює оплату або завдає шкоди ґрунту), законодавство передбачає можливість дострокового припинення дії такого договору.

земля ринок землі документи юристи власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації