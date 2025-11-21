Право собственности на землю — как восстановить утраченные документы в 2025 году

Как восстановить утраченные бумаги на землю — алгоритм действий
У многих владельцев участков возникает вопрос, что делать в случае утери или повреждения документов на землю. Современная система регистрации недвижимости значительно упростила процедуры, поэтому не всегда нужно восстанавливать бумажные акты.
Важно понять, внесено ли ваше право в Государственный реестр прав, ведь именно он сегодня является основным подтверждением собственности, отмечают эксперты юридической компании "Земельный фонд Украины".
Как проверить регистрацию права на землю
Если право собственности надежно зафиксировано в Государственном реестре прав, потеря или порча старого государственного акта не представляет никакой угрозы. В таких случаях документ не восстанавливают, а подтверждением становится выписка из реестра.
Получить его владелец может у государственного регистратора или в ближайшем Центре предоставления административных услуг, предъявив паспорт и код.
Также доступен онлайн-формат: достаточно авторизоваться на портале "Дія" и выбрать услугу по получению информации о недвижимом имуществе. Это удобно, если нужны данные срочно или нет возможности посетить учреждение.
Если право зарегистрировано только на бумажном акте
В случае, когда право собственности не внесено в реестр, нужно:
- Обратиться в территориальное подразделение Госгеокадастра, чтобы получить заверенную копию второго экземпляра государственного акта или справку о наличии участка в Государственном земельном кадастре.
- Подать заявление государственному регистратору или нотариусу для внесения права в ГРРП.
После этого владелец получает выписку, которая является официальным подтверждением права собственности и защищает от любых юридических рисков.
Как зарегистрировать право собственности в реестре
После получения подтверждающих документов владельцу нужно обратиться к государственному регистратору или нотариусу. Именно они вносят соответствующие сведения в Государственный реестр вещных прав.
После завершения процедуры владелец получает выписку, которая имеет полную юридическую силу и является ключевым подтверждением права на будущее.
"Такой подход обеспечивает защищенность владельцев земельных участков и позволяет восстановить утраченные документы без лишних рисков. Все процедуры максимально упрощены, а проверка информации доступна и в учреждениях, и онлайн", — говорят специалисты.
