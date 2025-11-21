Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Как восстановить утраченные бумаги на землю — алгоритм действий

Как восстановить утраченные бумаги на землю — алгоритм действий

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 17:05
обновлено: 14:36
Право собственности на землю — как восстановить утраченные документы в 2025 году
Женщина разговаривает по телефону. Фото: Freepik

У многих владельцев участков возникает вопрос, что делать в случае утери или повреждения документов на землю. Современная система регистрации недвижимости значительно упростила процедуры, поэтому не всегда нужно восстанавливать бумажные акты.

Важно понять, внесено ли ваше право в Государственный реестр прав, ведь именно он сегодня является основным подтверждением собственности, отмечают эксперты юридической компании "Земельный фонд Украины".

Реклама
Читайте также:

Как проверить регистрацию права на землю

Если право собственности надежно зафиксировано в Государственном реестре прав, потеря или порча старого государственного акта не представляет никакой угрозы. В таких случаях документ не восстанавливают, а подтверждением становится выписка из реестра.

Получить его владелец может у государственного регистратора или в ближайшем Центре предоставления административных услуг, предъявив паспорт и код.

Также доступен онлайн-формат: достаточно авторизоваться на портале "Дія" и выбрать услугу по получению информации о недвижимом имуществе. Это удобно, если нужны данные срочно или нет возможности посетить учреждение.

Если право зарегистрировано только на бумажном акте

В случае, когда право собственности не внесено в реестр, нужно:

  1. Обратиться в территориальное подразделение Госгеокадастра, чтобы получить заверенную копию второго экземпляра государственного акта или справку о наличии участка в Государственном земельном кадастре.
  2. Подать заявление государственному регистратору или нотариусу для внесения права в ГРРП.

После этого владелец получает выписку, которая является официальным подтверждением права собственности и защищает от любых юридических рисков.

Как зарегистрировать право собственности в реестре

После получения подтверждающих документов владельцу нужно обратиться к государственному регистратору или нотариусу. Именно они вносят соответствующие сведения в Государственный реестр вещных прав.

После завершения процедуры владелец получает выписку, которая имеет полную юридическую силу и является ключевым подтверждением права на будущее.

"Такой подход обеспечивает защищенность владельцев земельных участков и позволяет восстановить утраченные документы без лишних рисков. Все процедуры максимально упрощены, а проверка информации доступна и в учреждениях, и онлайн", — говорят специалисты.

Как сообщалось, дарение земельного участка — это популярный метод передачи собственности вне процедуры купли-продажи. Хотя сама процедура в 2025 году остается достаточно простой, важно учитывать налоговые особенности. Заблаговременное понимание того, кто и какую сумму платит государству, поможет избежать незапланированных финансовых затрат.

Также мы рассказывали, что в Украине типичный срок договоров аренды земли составляет 7-10 лет. Однако, если арендатор нарушает ключевые условия (например, не осуществляет оплату или наносит вред почве), законодательство предусматривает возможность досрочного прекращения действия такого договора.

земля рынок земли документы юристы собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации