Право собственности на землю — как восстановить утраченные документы в 2025 году

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Freepik

У многих владельцев участков возникает вопрос, что делать в случае утери или повреждения документов на землю. Современная система регистрации недвижимости значительно упростила процедуры, поэтому не всегда нужно восстанавливать бумажные акты.

Важно понять, внесено ли ваше право в Государственный реестр прав, ведь именно он сегодня является основным подтверждением собственности, отмечают эксперты юридической компании "Земельный фонд Украины".

Реклама

Читайте также:

Как проверить регистрацию права на землю

Если право собственности надежно зафиксировано в Государственном реестре прав, потеря или порча старого государственного акта не представляет никакой угрозы. В таких случаях документ не восстанавливают, а подтверждением становится выписка из реестра.

Получить его владелец может у государственного регистратора или в ближайшем Центре предоставления административных услуг, предъявив паспорт и код.

Также доступен онлайн-формат: достаточно авторизоваться на портале "Дія" и выбрать услугу по получению информации о недвижимом имуществе. Это удобно, если нужны данные срочно или нет возможности посетить учреждение.

Если право зарегистрировано только на бумажном акте

В случае, когда право собственности не внесено в реестр, нужно:

Обратиться в территориальное подразделение Госгеокадастра, чтобы получить заверенную копию второго экземпляра государственного акта или справку о наличии участка в Государственном земельном кадастре. Подать заявление государственному регистратору или нотариусу для внесения права в ГРРП.

После этого владелец получает выписку, которая является официальным подтверждением права собственности и защищает от любых юридических рисков.

Как зарегистрировать право собственности в реестре

После получения подтверждающих документов владельцу нужно обратиться к государственному регистратору или нотариусу. Именно они вносят соответствующие сведения в Государственный реестр вещных прав.

После завершения процедуры владелец получает выписку, которая имеет полную юридическую силу и является ключевым подтверждением права на будущее.

"Такой подход обеспечивает защищенность владельцев земельных участков и позволяет восстановить утраченные документы без лишних рисков. Все процедуры максимально упрощены, а проверка информации доступна и в учреждениях, и онлайн", — говорят специалисты.

Как сообщалось, дарение земельного участка — это популярный метод передачи собственности вне процедуры купли-продажи. Хотя сама процедура в 2025 году остается достаточно простой, важно учитывать налоговые особенности. Заблаговременное понимание того, кто и какую сумму платит государству, поможет избежать незапланированных финансовых затрат.

Также мы рассказывали, что в Украине типичный срок договоров аренды земли составляет 7-10 лет. Однако, если арендатор нарушает ключевые условия (например, не осуществляет оплату или наносит вред почве), законодательство предусматривает возможность досрочного прекращения действия такого договора.