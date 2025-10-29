Скільки метрів землі за парканом належить власнику будинку — норми у 2025 році

Ділянка з парканом. Фото: Pexels

Під час будівництва або встановлення огорожі важливо дотриматися нормативів. Неправильне розташування може призвести до конфліктів або штрафів.

Згідно з Державними будівельними нормами (ДБН), зокрема Б.2.2-5:2011:

Реклама

Читайте також:

відстань від житлового будинку до вуличного паркану — не менше 5 метрів;

від межі із сусідами — мінімум 3 метри.

Такі правила забезпечують безпеку, вільний доступ до будівель і зберігають комфорт для всіх сторін.

Реклама

Скільки метрів дозволено мати за парканом власнику

Ділянка власника закінчується там, де проходить кадастрова межа. Земля "за парканом" не належить господарю, навіть якщо він доглядає цю територію. Щоб точно знати свої межі, потрібно:

перевірити кадастровий номер ділянки на публічній карті;

у разі сумнівів викликати землевпорядника для офіційного заміру;

зафіксувати межі документально, аби уникнути суперечок.

"Самовільне розширення меж може кваліфікуватися як незаконне зайняття земельної ділянки", — зазначають фахівці Spirit Company.

Реклама

Якою має бути відстань від паркану до дороги

Якщо ваша ділянка прилягає до дороги, встановлювати паркан потрібно так, щоб не створювати небезпеки для руху. Основні вимоги:

1,5-3 метри від краю проїжджої частини;

огорожа не має виходити за "червону лінію";

конструкція не повинна закривати огляд дороги для водіїв і пішоходів.

Уточнити конкретні відстані можна у місцевому органі самоврядування, адже норми можуть відрізнятися залежно від населеного пункту.

Реклама

Якою має бути відстань між парканом і господарськими будівлями

Для господарських споруд діють окремі норми:

відстань від сараю чи лазні до огорожі — мінімум 4 метри;

місце для худоби або птиці — від 4 метрів;

великі дерева — на відстані 4 метри,

кущі — не ближче ніж 1 метр від паркану.

Дотримання цих правил запобігає неприємним ситуаціям — тіні, запахам, проблемам із дренажем або пожежній безпеці.

Реклама

Як узгодити встановлення паркану із сусідом

Паркан між ділянками встановлюють строго по кадастровій межі. Висоту, матеріали та розташування бажано узгодити письмово. Рекомендується оформити акт погодження, який підтвердить землевпорядник.

Якщо хтось із сусідів порушить норми — інший може звернутися до суду. За рішенням суду неправильно встановлену огорожу можуть зобов’язати демонтувати або пересунути.

Реклама

Скільки метрів за парканом реально належить власнику

Юридично власник не має права ні на один метр землі "за парканом", якщо ця територія не входить до його кадастрових меж. Навіть якщо ви доглядаєте за нею, вона залишається державною або комунальною.

Використовувати її можна лише тимчасово — наприклад, для благоустрою, але не для забудови.

Реклама

Чому важливо дотримуватись норм відстаней

Порушення розташування споруд може призвести до серйозних наслідків:

адміністративних штрафів;

проблем із продажем або оформленням спадщини;

судових спорів із сусідами.

Щоб цього уникнути, перед початком будівництва варто замовити геодезичну зйомку й уточнити межі ділянки в офіційних документах.

Як повідомлялось, кожен землевласник прагне до спокою та приватності на своїй ділянці, проте саме межа між сусідськими територіями часто стає джерелом тривалих конфліктів. Неузгоджене встановлення парканів чи підозра у "захопленні" кількох сантиметрів землі — ці дріб'язкові на перший погляд суперечки можуть тривати роками, перетворюючи спільну лінію напруги.

Також ми розповідали, що вимоги до встановлення парканів на дачних ділянках в Україні регламентуються ДБН, що охоплюють висоту, матеріали та місце розташування огорож. Недотримання цих норм може стати причиною накладення штрафів місцевими органами благоустрою, розмір яких варіюється від 1 000 до 17 000 гривень.