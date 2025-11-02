Яка максимальна висота паркану між сусідами дозволена в Україні у 2025 році

Огорожена парканом ділянка. Фото: novii-dom.com.ua

В Україні питання висоти та типу парканів на приватних ділянках чітко регулюють Державні будівельні норми. Зокрема, діє ДБН "Планування та забудова територій" (з жовтня 2019 року) та ДБН "Благоустрій територій". Саме вони визначають, які огорожі можна зводити між сусідами та з боку вулиці.

За словами адвоката Юрія Брикайла, висота паркану між сусідами має бути не вище двох метрів, а з боку вулиці — не більше двох з половиною метрів. Ці норми поширюються на садибні земельні ділянки, тобто ті, що призначені для будівництва та обслуговування житлових будинків.

Реклама

Читайте також:

Однак ДБН не містять прямих вказівок щодо садових чи дачних ділянок. Це не означає повну свободу — у таких випадках діють статути садових чи дачних кооперативів, які часто встановлюють власні обмеження.

Вимоги у садових і дачних кооперативах щодо парканів

У близько 80% статутів садових товариств є окремі розділи про паркани. Там може бути встановлено обмеження висоти, наприклад, до півтора метра.

Такі документи можуть також визначати:

матеріали (дозволені, наприклад, лише сітка або дерево);

ступінь прозорості (від 30% до 50%).

Якщо прописано прозорість, то суцільний паркан із профнастилу буде порушенням.

"Ви можете його звести, але формально порушите статут", — підкреслює Брикайло.

Тому варто перевірити правила вашого кооперативу перед будівництвом.

Коли дозволено вищий паркан

Існують випадки, коли дозволена більша висота. Наприклад, якщо на ділянці є пасіка, мінімальна висота огорожі має становити не менше 2,5 метра. Цю норму, за словами Брикайла, часто використовували власники, щоб обґрунтувати паркани у 3-4 метри, однак це скоріше виняток, ніж правило.

Водночас важливо не порушити правила добросусідства, закріплені у Земельному кодексі України. Вони передбачають, що використання ділянки не повинно створювати дискомфорт чи тінь для сусідів.

Якщо паркан заввишки 5-7 метрів затінює чужу територію, це є прямим порушенням.

Де можна ставити паркан

ДБН також встановлює, що огорожі не повинні виходити за межі ділянки чи "червоні лінії". Інколи трапляється, що межа проходить не по самому кордоні ділянки.

У такому разі паркан доведеться ставити саме по червоній лінії, навіть якщо це не збігається з фактичною межею власності.

Чи потрібен дозвіл на встановлення паркану

Багато власників земельних ділянок хвилює, чи потрібно оформлювати документи перед зведенням огорожі.

"Паркани належать до об’єктів, які не потребують дозвільних документів. Ви можете просто огородити свою ділянку без будівельного паспорта чи повідомлення про початок робіт", — пояснює Брикайло.

Це правило діє для присадибних, садових і дачних ділянок. Однак навіть за такої спрощеної процедури власник має дотримуватись усіх вимог ДБН і статутів кооперативу.

Як уникнути конфліктів із сусідами через паркан

Найчастіше суперечки виникають саме через надмірну висоту або суцільність паркану.

Щоб уникнути конфліктів:

перед початком будівництва уточніть межі своєї ділянки;

дізнайтеся, які вимоги діють у вашому населеному пункті чи кооперативі;

узгодьте з сусідом матеріал та висоту огорожі.

Таким чином, 2 метри — це безпечна висота для паркану між сусідами, 2,5 метра — для огорожі з боку вулиці.

"Все, що вище, може створити проблеми, навіть якщо на перший погляд здається незначним відхиленням", — підсумовує Брикайло.

Як повідомлялось, власники землі прагнуть миру та приватності, але межа між ділянками часто стає джерелом тривалих конфліктів. Причини сварок, що тягнуться роками, зазвичай криються в неправомірному встановленні парканів або ж звинуваченнях у "захопленні" сусідньої території. Навіть кілька спірних сантиметрів можуть зіпсувати добросусідські відносини.

Також ми розповідали, що кожен землевласник має знати, на якій відстані від межі ділянки краще садити дерева, аби уникнути суперечок із сусідами. Ці правила чітко визначені у державних будівельних нормах і їхнє дотримання допоможе запобігти конфліктним ситуаціям.