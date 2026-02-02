Дореволюційні будинки Києва — які споруди вважалися найпрестижнішими

Будинки у Києві. Фото: Слово і діло

Київ — це місто, де кожен старий камінь у будинках має свою історію, а фасади з химерами чи атлантами досі дихають розкішшю минулих століть. Якщо ви хоч раз гуляли Липками або Подолом, то точно відчували цю особливу атмосферу "старого гроша".

Дореволюційна забудова — це не просто житло, це був справжній маніфест статусу та багатства, зазначає Михайло Полинцев на своєму YouTube-каналі.

Реклама

Читайте також:

Прибуткові будинки Києва

Найпрестижнішим форматом міського житла вважалися прибуткові будинки. Їх зводили заможні підприємці, банкіри та промисловці не для продажу, а для оренди обраній публіці. Такі будівлі мали сучасні на той час технології: ліфти, електричне освітлення, централізоване опалення.

Квартири вирізнялися масштабом і плануванням. У помешканнях було по кілька віталень, кабінети, кімнати для прислуги та парадні зали. Проживання в такому будинку автоматично зараховувало людину до міської еліти.

Будинок на вул. Володимирській. Фото: AMY

Особняки царського Києва

Окрему нішу займали міські особняки. Їх будували для себе, без орієнтації на дохід. Кожен такий будинок був унікальним архітектурним проєктом із власним подвір’ям, садом і господарськими приміщеннями.

Особняки розташовувалися в тихих кварталах і символізували максимальний рівень приватності та впливу. Саме тут ухвалювалися рішення, які впливали на розвиток промисловості, фінансів і торгівлі.

Царський будинок. Фото: Wikipedia

Престижні райони старого Києва

Локація відігравала ключову роль. Дореволюційний Київ мав чітку ієрархію районів:

Липки вважалися найпрестижнішими через близькість до адміністративних установ. Верхнє місто приваблювало історією та інтелігентним середовищем. Хрещатик був центром розкоші та ділового життя.

Саме в цих районах зосереджувалася найдорожча й найякісніша забудова.

Старі будинки Києва сьогодні

Попри вік, дореволюційні будинки й нині залишаються еталоном престижу. Сучасні власники інвестують у реставрацію, оновлюють комунікації, але зберігають автентичні фасади та планування. Цей формат житла досі асоціюється з винятковістю, якої складно досягти в новобудовах.

Раніше ми розповідали, чому у хрущовках немає балконів на перших поверхах. А також, про які нюанси треба знати мешканцям сталінок 1930-1941 років.