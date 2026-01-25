Сталінки 1930-1941 років — якими деталями дивують будівлі

Сталінка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Будинки, зведені у період з 1930 по 1941 рік (так звані "сталінки") — це справжні "фортеці" з характером. На відміну від більш пізніх серій, ці об'єкти часто будувалися як індивідуальні архітектурні проєкти. Саме тому такі будинки досі вважають одними з найбільш надійних у старому фонді.

Але за розкішними фасадами з колонами та ліпниною ховаються технічні особливості, про які варто знати заздалегідь, пише ресурс DomRie.

Високі стелі і планування квартир

Головна "фішка" довійськового будівництва — це простір. Тут ви не знайдете кімнат-кліток. Стелі заввишки 3,2-3,5 метри створюють неймовірний об’єм повітря.

Проте саме в будинках 30-х років часто зустрічається комбіноване або дерев’яне перекриття. Це означає, що під вашою красивою паркетною дошкою можуть бути старі балки.

Технічні особливості таких споруд:

Стіни. Справжня цегляна кладка товщиною до 65 см, що забезпечує ідеальну тишу та тепло. Вікна. Величезні отвори, які дають максимум світла, але вимагають чималих коштів на заміну скління. Планування. Відсутність несучих стін усередині квартири, що дозволяє робити будь-яке перепланування.

Товсті стіни сталінок і що вони дають

Головна ознака сталінок 1930-1941 років — надзвичайно товсті цегляні стіни, інколи до 60-65 см. Тоді не економили на матеріалах. Цегла була основною валютою надійності. Взимку в таких квартирах дуже тепло, а влітку прохолодно навіть без кондиціонера.

Але є нюанс: інженерні мережі. Труби та проводка в будинках, яким майже 90 років, часто потребують повної заміни "від щитка".

Попри вік, ці будинки вважаються елітними завдяки розташуванню в центральних районах та якості "радянського ар-деко". Головне — перед покупкою запросити експерта, щоб перевірити стан балок та фундаменту, адже "номенклатурні" будинки того часу будувалися на віки.

