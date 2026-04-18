Дизайн кухні Єви Мендес та Раяна Гослінга: який колір повернувся у тренди (відео)

Єва Мендес та Раян Гослінг. Фото: Reuters, evamendes/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Створити простір, який одночасно надихає та залишається затишним — справжнє мистецтво. Дизайнери в один голос стверджують, що кухня Єви Мендес та Раяна Гослінга стала справжньою сенсацією цього сезону.

Виявилося, що сміливі рішення можуть виглядати неймовірно дорого та стильно, якщо знати кілька секретів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Дизайн рожевої кухні в сучасному стилі

Багато хто боїться використовувати яскраві кольори в зоні приготування їжі, але зіркова пара довела зворотне. Їхня кухня — це не просто кімната, а справжня енергетична бомба, де рожевий колір домінує, але не дратує.

Від холодильника в стилі ретро до пофарбованих стін — кожен елемент працює на створення гармонії. Головний трюк тут у балансі: насичені відтінки меблів ідеально доповнюються спокійним білим мармуром.

Білий мармур в інтер'єрі кухні

Саме текстура робить цей інтер'єр "дорослим" і вишуканим. Поєднання глянцевих поверхонь побутової техніки з благородними прожилками натурального каменю створює глибину. Коли ви дивитеся на стільницю, вона ніби заспокоює яскраві стіни.

Читайте також:

"Кухня Єви Мендес та Раяна Гослінга привернула мою увагу сміливими акцентами кольору баблгам та вихорами мармуру. Це поєднання виглядає надзвичайно актуально у 2026 році", — зазначає експертка Меган Слек.

Модні кольори кухонних меблів у 2026 році

Секрет успіху цього дизайну — у грі відтінків. Темніші шафи контрастують зі світлою фарбою на стінах, що додає простору об’єму. Це живий доказ того, що рожевий давно перестав бути лише "дитячим" кольором. Такі ідеї допомагають трансформувати простір, наповнюючи його теплом.

"Рожеві ідеї для кімнат не просто грайливі; вони наповнюють дім енергією. Колір домінує, але ніколи не пригнічує завдяки врівноваженому мармуру", — додає Меган Слек.

Якщо ви хочете повторити цей успіх, не обов’язково перефарбовувати все одразу. Достатньо інвестувати в одну яскраву деталь, наприклад, акцентний тостер чи змішувач.

У 2026 році впевненість у виборі кольору є найкращим способом зробити житло сучасним та незабутнім. Рожевий більше не є трендом, до якого треба приглядатися здалеку — це сміливий вибір, що визначає стиль.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році замість капітальних ремонтів та мармурової розкоші в моду входить здоровий прагматизм. Девід Бекхем підтримав цей тренд, просто встановивши на кухні фартух із нержавіючої сталі — приклад того, як одна лаконічна деталь оновлює весь простір без зайвого пилу та витрат.

Також Новини.LIVE розповідали про вітальню Єви Мендес та Раяна Гослінга, яка стала справжнім маніфестом сучасного дизайну. Попри тотальне панування білого кольору, інтер'єр не виглядає одноманітним завдяки ювелірній грі з фактурами та сміливим акцентам.