Дизайн кухни Евы Мендес и Райана Гослинга: какой цвет вернулся в тренды (видео)

Создать пространство, которое одновременно вдохновляет и остается уютным — настоящее искусство. Дизайнеры в один голос утверждают, что кухня Евы Мендес и Райана Гослинга стала настоящей сенсацией этого сезона.

Оказалось, что смелые решения могут выглядеть невероятно дорого и стильно, если знать несколько секретов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Дизайн розовой кухни в современном стиле

Многие боятся использовать яркие цвета в зоне приготовления пищи, но звездная пара доказала обратное. Их кухня — это не просто комната, а настоящая энергетическая бомба, где розовый цвет доминирует, но не раздражает.

От холодильника в стиле ретро до окрашенных стен — каждый элемент работает на создание гармонии. Главный трюк здесь в балансе: насыщенные оттенки мебели идеально дополняются спокойным белым мрамором.

Белый мрамор в интерьере кухни

Именно текстура делает этот интерьер "взрослым" и изысканным. Сочетание глянцевых поверхностей бытовой техники с благородными прожилками натурального камня создает глубину. Когда вы смотрите на столешницу, она будто успокаивает яркие стены.

"Кухня Евы Мендес и Райана Гослинга привлекла мое внимание смелыми акцентами цвета баблхам и вихрями мрамора. Это сочетание выглядит чрезвычайно актуально в 2026 году", — отмечает эксперт Меган Слек.

Модные цвета кухонной мебели в 2026 году

Секрет успеха этого дизайна — в игре оттенков. Темные шкафы контрастируют со светлой краской на стенах, что добавляет пространству объема. Это живое доказательство того, что розовый давно перестал быть только "детским" цветом. Такие идеи помогают трансформировать пространство, наполняя его теплом.

"Розовые идеи для комнат не просто игривые; они наполняют дом энергией. Цвет доминирует, но никогда не подавляет благодаря уравновешенному мрамору", — добавляет Меган Слек.

Если вы хотите повторить этот успех, не обязательно перекрашивать все сразу. Достаточно инвестировать в одну яркую деталь, например, акцентный тостер или смеситель.

В 2026 году уверенность в выборе цвета является лучшим способом сделать жилье современным и незабываемым. Розовый больше не является трендом, к которому надо присматриваться издалека — это смелый выбор, определяющий стиль.

