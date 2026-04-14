Кухня співачки Сабріни Карпентер: яка "родзинка" суттєво змінила простір (фото)

Сабріна Карпентер та її кухня.

Довгий час кухні у світлих тонах вважалися єдиним безпечним варіантом. Проте у 2026 році тренди зміщуються у бік глибших і тепліших рішень. Приклад кухні співачки та акторки Сабріни Карпентер показує, що навіть "заборонені" поєднання можуть виглядати дорого і сучасно.

Головне — правильно працювати з фактурами та балансом, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Що незвичного на кухні Сабріни Карпентер

Довгий час вважалося, що чорний та коричневий кольори не можна поєднувати в одному приміщенні, бо це створює похмуру атмосферу. Проте кухня Сабріни, над якою працювали майстри з House of Rolison, доводить зворотне.

Темні мармурові стільниці на фоні теплих дерев’яних шаф виглядають не "брудно", а навпаки — дуже дорого та багатошарово. Цей дует створює відчуття камерності, але завдяки латунним деталям на світильниках та кам’яному фартуху простір залишається світлим та живим.

Читайте також:

Кухня Сабріни Карпентер. Фото: eduardoumansky/Instagram

Поєднання чорного та коричневого в інтер'єрі кухні

Секрет успіху такого дизайну полягає в грі фактур. Саме поєднання натурального дерева з його природним малюнком та холодного гладкого мармуру робить кухню унікальною. Експерти зазначають, що у 2026 році тренд на "стерильні" білі кухні остаточно відійшов у минуле, поступившись місцем землистим, органічним тонам.

"Тенденція на мінімалізм залишається, але кольори стали м’якшими. Коричневий додає глибини та створює ідеальну базу для розслабленої атмосфери", — вважає дизайнерка Шеллі Кокрейн.

Барна стійка на кухні Сабріни Карпентер. Фото: eduardoumansky/Instagram

Тренди 2026 року у дизайні кухні

Щоб темні кольори не тиснули, важливо правильно розставити акценти. У Сабріни це реалізовано через вкраплення золотистої латуні, що "підсвічує" темні кути. Це рішення дозволяє інтегрувати навіть застарілі на перший погляд стилі у сучасний контекст.

"Як ми бачимо в домі Сабріни, пара чорного та коричневого працює найкраще, коли є разючий текстурний контраст. Це може бути дерево та мармур або камінь і фарба", — пояснює стилістка Меган Слек.

Кухня співачки стала нагадуванням: правила дизайну існують для того, щоб їх порушувати. Головне — знайти баланс між кольором, світлом та матеріалами, які подобаються саме вам.

Як повідомляли Новини.LIVE, дизайнерів підкорила кухня Різ Візерспун, де замість пафосного декору ставку зроблено на виняткову ергономіку. Зірка обрала лаконічні шафи у стилі шейкер, головною фішкою яких є безліч компактних шухляд для ідеального порядку. Такий підхід доводить, що справжня розкіш полягає у продуманій до дрібниць функціональності.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році на зміну дорогому мармуру та масштабним перебудовам приходить практичний прагматизм. Девід Бекхем підтримав цей тренд, просто встановивши на кухні фартух із нержавіючої сталі — такий лаконічний акцент миттєво освіжає простір без зайвого бруду та витрат.