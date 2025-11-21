Який найкращий період для встановлення або заміни пластикових вікон

Чоловік встановлює вікна. Фото: Freepik

Встановлення пластикових вікон можливе практично протягом усього року, адже сучасні матеріали дозволяють працювати навіть за мінусових температур. Більшість компаній виконують монтаж за умов до –15°C, використовуючи зимові склади монтажної піни.

Однак незмінним залишається один момент: усі оздоблювальні роботи, як зовнішні, так і внутрішні, завжди комфортніше проводити у теплий період, наголошують фахівці компанії компанії LUVIN.

Встановлення пластикових вікон навесні чи влітку

Теплий монтаж вимагає підготовленої поверхні навколо отвору, адже гідро- та пароізоляційні стрічки повинні щільно прилягати до стіни. Тому перед початком робіт варто звільнити простір у кімнаті, щоб фахівці мали доступ до всіх зон та могли встановити конструкції без перешкод.

Весна і літо вважаються оптимальними сезонами через низку причин:

стабільна температура, що прискорює полімеризацію монтажної піни;

відсутність ризику промерзання приміщення;

комфортні умови для виконання ізоляції отворів.

"Користуватися вікнами можна практично одразу після завершення робіт, що робить цей період особливо зручним для власників житла", — наголошують експерти.

Монтаж пластикових вікон восени та взимку

Осінь і зима залишаються цілком прийнятними сезонами завдяки технологіям, що дозволяють працювати у холодний період. Важливим фактором залишається погода: щоб монтаж був ефективним, достатньо обрати день без опадів та сильного вітру.

У цей період компанії мають менше замовлень, тому можна розраховувати на більш гнучкий графік та вигідні знижки.

Переваги монтажу у холодний сезон включають:

коротші черги та кращу доступність бригад;

можливість отримати індивідуальний час виїзду;

нижчу вартість робіт завдяки сезонним акціям.

Сучасні методи монтажу забезпечують якість незалежно від температури, якщо дотримані умови правильного демонтажу та захисту монтажного шва.

Які фактори враховувати перед замовленням пластикових вікон

Плануючи заміну вікон, слід взяти до уваги кілька моментів, що можуть вплинути на швидкість та якість монтажу:

Погодні умови

Для встановлення підходять дні без опадів і без різких поривів вітру.

Сезонні особливості регіону

Варто орієнтуватися на місцевий клімат та прогноз погоди.

Особистий графік

Бажано бути присутнім під час монтажу, щоб контролювати процес.

Додатково важливо завчасно підготувати приміщення до робіт. Це передбачає:

винесення меблів або їх накриття захисною плівкою;

забезпечення вільного доступу до віконних отворів;

прибрання предметів, які можуть заважати монтажникам.

