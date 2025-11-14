Відео
Випробування часом — скільки років служать пластикові вікна

Випробування часом — скільки років служать пластикові вікна

Дата публікації: 14 листопада 2025 11:22
Оновлено: 10:13
Скільки служать пластикові вікна та як продовжити їхній ресурс
Люди біля вікон. Фото: Freepik

Пластикові вікна вже давно стали стандартом комфорту і енергоефективності в нашому житлі. Замінюючи старі дерев'яні рами, ми очікуємо, що ці сучасні конструкції служитимуть нам довгі десятиліття. Виробники часто говорять про терміни в 40-50 років, і ця цифра є цілком реальною. Однак важливо розуміти: цей максимальний термін стосується самого ПВХ-профілю, а не вікна як єдиної системи.

Редакція Новини.LIVE розповідає про реальний термін експлуатації металопластикового вікн, адже довговічність вікна формується як результат роботи ПВХ-профілю, склопакета, фурнітури та ущільнювачів.

Скільки служить профіль 

Полівінілхлоридний (ПВХ) профіль — це основа, "кістяк" усієї конструкції. Завдяки високій стійкості до ультрафіолету, перепадів температур, вологи та корозії, профіль дійсно має вражаючий запас довговічності.

Виробники преміальних систем підтверджують, що якісний профіль, виготовлений за сучасною технологією та посилений армуванням, зберігатиме свою форму та властивості протягом 40-50 років. Це мінімально гарантований термін. 

Існують приклади вікон, встановлених у Європі ще в середині минулого століття, які досі ефективно працюють. 

Термін експлуатації склопакета

Склопакет — це не просто два чи три скла. Це герметична система з дистанційними рамками та наповнювачем. Самі стекла практично вічні, але термін служби обмежує герметик, який з часом може втрачати свої властивості, що призводить до розгерметизації.

У середньому, якісний склопакет служить від 25 до 35 років. Якщо ви помітили, що всередині камер з'явилася волога, конденсат або пил, це вірна ознака розгерметизації. Такий склопакет втрачає свої теплоізоляційні властивості.

Але склопакет можна замінити, не чіпаючи раму та профіль, що є відносно простою та недорогою процедурою.

Скільки працює фурнітура

Фурнітура відповідає за відкривання, провітрювання та щільний притиск стулки. Її ресурс вимірюють циклами, а не роками. Більшість механізмів витримують 20-25 тисяч циклів, що відповідає приблизно 20-25 рокам у звичайному режимі користування. 

"Без регулярного змащення та очищення фурнітура зношується значно швидше. Її повна заміна можлива й вигідна, коли потрібно оновити функціональність старих вікон", — наголошують фахівці компанії VEKA.

Коли міняти ущільнювач

Ущільнювачі старіють швидше за інші елементи, оскільки щодня контактують із сонцем, морозом та вологістю. Їхня середня довговічність — 10-15 років. Якщо вони стають твердими або з'являються тріщини, герметичність втрачається. 

Регулярне очищення й обробка силіконовими засобами продовжують строк служби, але повна заміна є обов’язковим етапом догляду, зазначають експерти.

Як продовжити термін служби пластикових вікон

Стійкість вікон залежить не лише від виробника та монтажу, а й від регулярного догляду. Щоб конструкція працювала десятиліттями, фахівці радять дотримуватися кількох правил:

  • змащувати фурнітуру 1-2 рази на рік;
  • очищати й обробляти ущільнювачі силіконовими засобами;
  • періодично виконувати регулювання стулок;
  • не допускати ударних навантажень від вітру.

За таких умов пластикові вікна зберігають свої властивості 30-50 років. Окремі елементи доведеться оновлювати, але профіль і склопакет слугуватимуть одними з найбільш довговічних частин сучасної конструкції.

Як повідомлялось, тисячі українців постраждали від обстрілів, які пошкодили вікна та рами в їхніх домівках. Для компенсації витрат на ремонт держава запровадила програму "єВідновлення", але багато громадян цікавляться, чи достатньо цих коштів для повної заміни пошкоджених вікон.

Також ми розповідали, що оновлені правила єВідновлення пришвидшать отримання компенсацій за зруйноване житло. Відтепер, для спрощення дистанційного обстеження пошкоджень, комісії використовуватимуть супутникові знімки від ДКАУ та дані, надані бригадами ЗСУ.

квартири нерухомість вікна квартира енергоефективність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
