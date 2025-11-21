Какой самый лучший период для установки или замены пластиковых окон

Мужчина устанавливает окна. Фото: Freepik

Установка пластиковых окон возможна практически в течение всего года, ведь современные материалы позволяют работать даже при минусовых температурах. Большинство компаний выполняют монтаж при условиях до -15°C, используя зимние составы монтажной пены.

Однако неизменным остается один момент: все отделочные работы, как внешние, так и внутренние, всегда комфортнее проводить в теплый период, отмечают специалисты компании компании компании LUVIN.

Реклама

Читайте также:

Установка пластиковых окон весной или летом

Теплый монтаж требует подготовленной поверхности вокруг отверстия, ведь гидро- и пароизоляционные ленты должны плотно прилегать к стене. Поэтому перед началом работ стоит освободить пространство в комнате, чтобы специалисты имели доступ ко всем зонам и могли установить конструкции без помех.

Весна и лето считаются оптимальными сезонами по ряду причин:

стабильная температура, что ускоряет полимеризацию монтажной пены;

отсутствие риска промерзания помещения;

комфортные условия для выполнения изоляции проемов.

"Пользоваться окнами можно практически сразу после завершения работ, что делает этот период особенно удобным для владельцев жилья", — говорят эксперты.

Монтаж пластиковых окон осенью и зимой

Осень и зима остаются вполне приемлемыми сезонами благодаря технологиям, позволяющим работать в холодный период. Важным фактором остается погода: чтобы монтаж был эффективным, достаточно выбрать день без осадков и сильного ветра.

В этот период компании имеют меньше заказов, поэтому можно рассчитывать на более гибкий график и выгодные скидки.

Преимущества монтажа в холодный сезон включают:

короткие очереди и лучшую доступность бригад;

возможность получить индивидуальное время выезда;

более низкую стоимость работ благодаря сезонным акциям.

Современные методы монтажа обеспечивают качество независимо от температуры, если соблюдены условия правильного демонтажа и защиты монтажного шва.

Какие факторы учитывать перед заказом пластиковых окон

Планируя замену окон, следует принять во внимание несколько моментов, которые могут повлиять на скорость и качество монтажа:

Погодные условия

Для установки подходят дни без осадков и без резких порывов ветра.

Сезонные особенности региона

Стоит ориентироваться на местный климат и прогноз погоды.

Личный график

Желательно присутствовать во время монтажа, чтобы контролировать процесс.

Дополнительно важно заблаговременно подготовить помещение к работам. Это предусматривает:

вынос мебели или ее накрытие защитной пленкой;

обеспечение свободного доступа к оконным проемам;

уборка предметов, которые могут мешать монтажникам.

Как сообщалось, пластиковые окна стали стандартом энергоэффективности, и хотя производители обещают, что они прослужат 40-50 лет, этот максимальный срок службы касается только ПВХ-профиля, а не окна как целостной системы. Важно понимать, что надежность всей конструкции зависит от срока эксплуатации других ее элементов.

Также мы рассказывали, что после вражеских обстрелов тысячи украинских домов получили повреждения - от выбитых стекол до разрушенных рам. Для компенсации расходов на ремонт жилья государство ввело программу "єВідновлення", и многих украинцев волнует вопрос, покрывают ли эти средства установку новых окон.