єОселя для військових: на що звертають увагу банки та чому можуть відмовити в іпотеці

У 2026 році програма "єОселя" залишається одним із небагатьох реальних способів для військових придбати житло. Попри пільгову ставку 3%, банки не скасовують перевірки й уважно оцінюють ризики. Формально військові мають пріоритет, але автоматичного схвалення не існує.

Саме деталі фінансового стану часто стають вирішальними, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на будівельну компанію ТОВ "Відважних".

Як банки перевіряють доходи військових

Банки насамперед аналізують платоспроможність позичальника. Ключовими є офіційний дохід, його стабільність і реальне навантаження від інших кредитів. Окрему увагу приділяють залишку коштів після щомісячного платежу — якщо він замалий, ризик відмови зростає.

Для військових є специфіка: доходи можуть коливатись через доплати та премії, і банки це враховують. Також обов’язково перевіряється кредитна історія — навіть незначні прострочення можуть вплинути на рішення.

Один із найважливіших моментів — збереження пільгової ставки 3%. Вона діє лише під час служби. Якщо позичальник звільняється з лав ЗСУ не за станом здоров’я чи іншими законними підставами, ставка може автоматично злетіти до ринкового рівня. Для банку це сигнал ризику, адже платіж може суттєво зрости. Тому такі сценарії враховують ще на етапі розгляду заявки.

Чому військовим відмовляють в іпотеці за єОселею

Найпоширеніша причина негативної відповіді — це не закриті вчасно "хвости" за мікропозиками або кредитними картками. Навіть дрібне протермінування, про яке ви забули три роки тому, у 2026 році може стати фатальним для вашого кредитного рейтингу.

Також банки часто відхиляють заявки через завелику кількість діючих розстрочок на техніку або авто, які сумарно "з’їдають" платоспроможність.

Проблеми з житлом — теж поширена причина. Наприклад, неакредитована новобудова або юридичні ризики можуть зупинити угоду.

Як отримати іпотеку єОселя військовим

Підготовка значно підвищує шанси на позитивне рішення, наголошують фахівці. Перед подачею варто перевірити кредитну історію та закрити дрібні борги. Важливо обирати об’єкти, які вже погоджені банками.

Також слід максимально прозоро показати доходи та фінансовий стан. Чим менше невизначеності для банку, тим швидше і простіше проходить погодження.

Що ще варто знати про єОселю

Хоча іпотечна програма викликає неабиякий інтерес, її практична реалізація часто розбивається про сувору дійсність, оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE. Головною проблемою залишається фінансовий бар’єр.

"Перший внесок, який по факту, попри обіцяні 10-15%, для різних категорій сягає 30%", — каже експертка.

Банки занадто обережно оцінюють майно, тому реальна сума готівки на руках має бути значно вищою за задекларований мінімум. Крім того, вибір об'єктів залишається обмеженим, що заважає іпотеці оживити галузь. Саме тому "програма поки не стала повноцінним драйвером ринку", — констатує експертка, підкреслюючи розрив між маркетингом та реальністю.

У підсумку замість доступного житла позичальники отримують складний квест із прихованими витратами та завищеними вимогами.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році на програму "єОселя" чекає масштабне оновлення, покликане повністю розкрити її потенціал. Попри те, що проєкт уже став ключовим драйвером ринку нерухомості та допоміг тисячам родин знайти дім, уряд прагне зробити умови іпотеки ще ефективнішими.

Також Новини.LIVE розповідали, що купівля приватного будинку через єОселю суттєво відрізняється від звичного придбання квартири, де всі процеси вже давно налагоджені. У цьому випадку банк стає максимально прискіпливим, адже йому доводиться ретельно перевіряти не лише стан самих стін, а й численні нюанси з документами на землю.