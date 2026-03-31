єОселю перезапустять і відкриють нові можливості для доступного житла

Багатоповерхівки на лівому березі Києва. Фото: Новини.LIVE

Програма "єОселя" залишається фактично єдиним масштабним інструментом доступної іпотеки під час війни. Вона вже підтримала будівельний ринок і дала змогу тисячам українців придбати житло. Водночас держава визнає: потенціал програми використаний не повністю.

Саме тому у 2026 році її планують серйозно оновити, повідомив голова підкомітету Верховної Ради з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва Андрій Стріхарський під час First Affordable Mortgage Forum, передає кореспондент Новини.LIVE.

Як працює єОселя під час війни

За словами Стріхарського, програма вже стала важливим економічним драйвером.

"Програма єОселя — це єдина програма, яка у нас діє і дійсно піднімає ринок економіки та житла", — наголосив він.

Йдеться про значні обсяги: видані кредити, введені в експлуатацію квадратні метри, активізація забудови навіть у складних умовах.

Проблеми єОселі, які потребують змін

Попри результати, програма має низку недоліків:

відсутні чіткі правила для співпраці забудовників і банків;

не визначено механізм кредитування через девелоперів;

є прогалини у термінах акредитації;

складна та неоднорідна система документів.

"Програма потребує модернізації, цифровізації і спрощення", — підкреслив Стріхарський.

Що змінять у програмі "єОселя"

Депутат повідомив, що у Верховній Раді вже створили робочу групу, яка готує оновлення.

Серед ключових напрямків:

чіткі правила для забудовників і банків;

уніфікація вимог до документів;

скорочення строків погодження;

розширення доступу для позичальників.

Окремий акцент — цифровізація процесів, щоб зменшити бюрократію.

Як нова єОселя вплине на українців

Головна мета — зробити програму швидшою і доступнішою. Очікується, що оновлення дозволить більшій кількості людей отримати житло без зайвих затримок.

"Ми хочемо зробити максимально ефективний інструмент довіри, щоб громадяни отримували житло швидше і доступніше", — зазначив Стріхарський.

У перспективі це може не лише розширити доступ до іпотеки, а й дати новий імпульс ринку нерухомості навіть в умовах тривалої нестабільності.

Як повідомляли Новини.LIVE, купівля власного будинку через єОселю суттєво відрізняється від звичного придбання квартири в новобудові. Якщо з багатоповерхівками процедура вже налагоджена, то в приватному секторі банки стають максимально прискіпливими. Тепер перевірка стосується не лише стін та даху, а й цільового призначення та документів на земельну ділянку.

Також Новини.LIVE розповідали, що хоча програма "єОселя" обіцяла стати для військових реальним шансом на власну оселю, до 2026 року оптимізм помітно згас. Попри задекларовані 3% річних та статус пріоритетної держпідтримки, на практиці реалізація проєкту виявилася набагато складнішою, ніж видавалося на папері. Наразі гарні обіцянки все частіше розбиваються об сувору бюрократичну та фінансову реальність.