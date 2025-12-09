Як змінилась кількість пропозицій за єОселею на різний тип житла

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE

Програма пільгового кредитування "єОселя" стабільно залишається одним із ключових інструментів підтримки покупців житла. За три роки її роботи інтерес українців лише посилився, і дані 2025 року підтверджують це.

За даними дослідження OLX Нерухомість, за рік (із жовтня 2024-го до жовтня 2025-го) про програму знали вже 78% українців. Частка тих, хто скористався кредитом, досягла 7%, а ще 41% планують подати заявку в майбутньому.

Кількість оголошень за єОселею зросла в усіх регіонах

Аналітика OLX Нерухомість показує різкий стрибок пропозиції. Якщо у жовтні 2024 року на ринку було 5,8 тис. оголошень, то через рік їх стало вже близько 17 тис.

Показник утричі перевищив попередній рівень, що демонструє як активність продавців, так і готовність забудовників працювати з умовами держпрограми.

Найдинамічніше приріст відбувався у низці великих міст. Найвищі темпи показали:

Кропивницький — +369%;

Харків — +287%;

Вінниця — +272%;

Хмельницький — +270%;

Суми — +254%;

Одеса — +243%.

"Такі зміни вказують на розширення географії програмного житла та готовність ринку відповідати попиту", — зазначають експерти.

За даними "Укрфінжитла", обсяги кредитування також системно зростали. Протягом року кількість виданих кредитів збільшувалась з кварталу в квартал, а сумарний показник на кінець року досяг 6 697 договорів.

Зміни пропозицій за єОселею на різний тип житла

Зростання торкнулося кожного сегмента, хоча темпи відрізнялися. Найбільшу динаміку показали будинки — пропозиція збільшилася на 231% і досягла 5 307 оголошень. Популярність приватних будинків пояснюється прагненням українців до більшої автономності та можливості облаштувати енергонезалежний простір.

Сегмент квартир також демонстрував істотне зростання:

однокімнатні — +168%;

двокімнатні — +188%;

трикімнатні — +166%.

Однокімнатні квартири традиційно залишаються найбільш доступним вибором, тому їхня пропозиція збільшується разом із попитом.

Двокімнатний сегмент зберігає баланс між ціною та комфортом, що також впливає на кількість оголошень.

Подальший розвиток програми залежатиме від бюджетного фінансування та стабільності кредитних умов. Проте вже зараз видно, що ринок адаптувався та готовий розширювати пропозицію, підкреслюють аналітики.

Як повідомлялось, єОселя вигідна не лише тим, хто планує придбати житло. Власники нерухомості активно використовують цю програму, оскільки вона дозволяє значно розширити коло потенційних покупців та прискорити укладання угоди.

Також ми розповідали, що хоча державна програма "єОселя" зробила придбання житла доступнішим, потенційним покупцям необхідно чітко прорахувати початкові фінансові вкладення.