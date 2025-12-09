Видео
єОселя — как продавцы изменили предложения под программу

Дата публикации 9 декабря 2025 10:50
Как изменилось количество предложений по єОселе на разный тип жилья
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Программа льготного кредитования "єОселя" стабильно остается одним из ключевых инструментов поддержки покупателей жилья. За три года ее работы интерес украинцев только усилился, и данные 2025 года подтверждают это.

По данным исследования OLX Недвижимость, за год (с октября 2024-го по октябрь 2025-го) о программе знали уже 78% украинцев. Доля тех, кто воспользовался кредитом, достигла 7%, а еще 41% планируют подать заявку в будущем.

Читайте также:

Количество объявлений по єОселе выросло во всех регионах

Аналитика OLX Недвижимость показывает резкий скачок предложения. Если в октябре 2024 года на рынке было 5,8 тыс. объявлений, то через год их стало уже около 17 тыс.

Показатель в три раза превысил предыдущий уровень, что демонстрирует как активность продавцов, так и готовность застройщиков работать с условиями госпрограммы.

Наиболее динамично прирост происходил в ряде крупных городов. Самые высокие темпы показали:

  • Кропивницкий — +369%;
  • Харьков — +287%;
  • Винница — +272%;
  • Хмельницкий — +270%;
  • Сумы — +254%;
  • Одесса — +243%.

"Такие изменения указывают на расширение географии программного жилья и готовность рынка соответствовать спросу", — отмечают эксперты.

По данным "Укрфинжитла", объемы кредитования также системно росли. В течение года количество выданных кредитов увеличивалось из квартала в квартал, а суммарный показатель на конец года достиг 6 697 договоров.

Изменения предложений по єОселе на разный тип жилья

Рост коснулся каждого сегмента, хотя темпы отличались. Наибольшую динамику показали дома — предложение увеличилось на 231% и достигло 5 307 объявлений. Популярность частных домов объясняется стремлением украинцев к большей автономности и возможности обустроить энергонезависимое пространство.

Сегмент квартир также демонстрировал существенный рост:

  • однокомнатные — +168%;
  • двухкомнатные — +188%;
  • трехкомнатные — +166%.

Однокомнатные квартиры традиционно остаются наиболее доступным выбором, поэтому их предложение увеличивается вместе со спросом.

Двухкомнатный сегмент сохраняет баланс между ценой и комфортом, что также влияет на количество объявлений.

Дальнейшее развитие программы будет зависеть от бюджетного финансирования и стабильности кредитных условий. Однако уже сейчас видно, что рынок адаптировался и готов расширять предложение, подчеркивают аналитики.

Как сообщалось, єОселя выгодна не только тем, кто планирует приобрести жилье. Владельцы недвижимости активно используют эту программу, поскольку она позволяет значительно расширить круг потенциальных покупателей и ускорить заключение сделки.

Также мы рассказывали, что хотя государственная программа "єОселя" сделала приобретение жилья доступным, потенциальным покупателям необходимо четко просчитать начальные финансовые вложения.

ипотека недвижимость єОселя купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
