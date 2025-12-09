Как изменилось количество предложений по єОселе на разный тип жилья

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Программа льготного кредитования "єОселя" стабильно остается одним из ключевых инструментов поддержки покупателей жилья. За три года ее работы интерес украинцев только усилился, и данные 2025 года подтверждают это.

По данным исследования OLX Недвижимость, за год (с октября 2024-го по октябрь 2025-го) о программе знали уже 78% украинцев. Доля тех, кто воспользовался кредитом, достигла 7%, а еще 41% планируют подать заявку в будущем.

Читайте также:

Количество объявлений по єОселе выросло во всех регионах

Аналитика OLX Недвижимость показывает резкий скачок предложения. Если в октябре 2024 года на рынке было 5,8 тыс. объявлений, то через год их стало уже около 17 тыс.

Показатель в три раза превысил предыдущий уровень, что демонстрирует как активность продавцов, так и готовность застройщиков работать с условиями госпрограммы.

Наиболее динамично прирост происходил в ряде крупных городов. Самые высокие темпы показали:

Кропивницкий — +369%;

Харьков — +287%;

Винница — +272%;

Хмельницкий — +270%;

Сумы — +254%;

Одесса — +243%.

"Такие изменения указывают на расширение географии программного жилья и готовность рынка соответствовать спросу", — отмечают эксперты.

По данным "Укрфинжитла", объемы кредитования также системно росли. В течение года количество выданных кредитов увеличивалось из квартала в квартал, а суммарный показатель на конец года достиг 6 697 договоров.

Изменения предложений по єОселе на разный тип жилья

Рост коснулся каждого сегмента, хотя темпы отличались. Наибольшую динамику показали дома — предложение увеличилось на 231% и достигло 5 307 объявлений. Популярность частных домов объясняется стремлением украинцев к большей автономности и возможности обустроить энергонезависимое пространство.

Сегмент квартир также демонстрировал существенный рост:

однокомнатные — +168%;

двухкомнатные — +188%;

трехкомнатные — +166%.

Однокомнатные квартиры традиционно остаются наиболее доступным выбором, поэтому их предложение увеличивается вместе со спросом.

Двухкомнатный сегмент сохраняет баланс между ценой и комфортом, что также влияет на количество объявлений.

Дальнейшее развитие программы будет зависеть от бюджетного финансирования и стабильности кредитных условий. Однако уже сейчас видно, что рынок адаптировался и готов расширять предложение, подчеркивают аналитики.

Как сообщалось, єОселя выгодна не только тем, кто планирует приобрести жилье. Владельцы недвижимости активно используют эту программу, поскольку она позволяет значительно расширить круг потенциальных покупателей и ускорить заключение сделки.

Также мы рассказывали, что хотя государственная программа "єОселя" сделала приобретение жилья доступным, потенциальным покупателям необходимо четко просчитать начальные финансовые вложения.