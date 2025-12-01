Відео
Головна Ринок нерухомості Як продати квартиру через єОселю з максимальною вигодою

Як продати квартиру через єОселю з максимальною вигодою

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 04:20
Як продати квартиру через програму "єОселя" — покрокова інструкція
Люди несуть крісло. Фото: Freepik

Програма "єОселя" стала інструментом, який працює не лише для покупців. Власники нерухомості дедалі частіше розглядають її як спосіб залучити більше зацікавлених клієнтів і підвищити шанси на швидку угоду. 

Попит на житло, що підпадає під умови пільгового кредитування, зростає, а сам процес контролюється банком і державою, що робить операцію більш передбачуваною, зазначають фахівці АН "Маяк".

Читайте також:

Продаж квартири через єОселю

Механізм продажу працює за стандартною схемою вторинного ринку. Покупець отримує іпотечний кредит, а банк перераховує продавцю суму, що складається з власного внеску та кредитних коштів. 

Завдання власника — переконатися, що його об’єкт відповідає вимогам програми, щоб уникнути зупинки на етапі погодження.

Часто складність виникає лише тоді, коли квартира розташована у застарілому фонді, наприклад у хрущовці або сталінці. Такі будинки не входять до переліку дозволених для участі у єОселі.

Вимоги до квартири для продажу через єОселю

Програма висуває чіткі критерії до житла, що може бути придбане за пільговим кредитом. Основні вимоги стосуються стану будинку, юридичної чистоти та технічних параметрів.

Обов’язкові умови для участі:

  • квартира має бути на підконтрольній Україні території;
  • об’єкт не може бути пам’яткою архітектури;
  • житло має бути введене в експлуатацію й мати комунікації;
  • перепланування повинні бути узаконені.

Параметри, що оцінюються банком:

  • площа може бути будь-якою, а перевищення нормативів покупець оплачує сам;
  • вартість квадратного метра повинна відповідати регіональним індикаторам;
  • будинок може бути віком до 10 років для пільгових категорій та до 3 років — для решти позичальників.

Що врахувати продавцю перед початком угоди

Перед тим як виставити квартиру з можливістю купівлі через єОселю, варто перевірити:

  • наявність зареєстрованого права власності;
  • відсутність арештів, боргів, судових обмежень;
  • готовність об’єкта до страхування, яке є обов’язковим.

"Для продавця продаж через єОселю майже не відрізняється від звичайної угоди, але відкриває доступ до ширшої аудиторії покупців. А це підвищує шанси на вигідну і швидку реалізацію житла, що робить програму перспективним інструментом на сучасному ринку", — зазначають експерти.

Як повідомлялось, в листопаді 2025 року за програмою "єОселя" середня сума виданого кредиту становила 1,68 млн грн. Ця сума є трохи нижчою, ніж середня вартість житла, придбаного за цією програмою, яка сягнула 1,9 млн грн.

Також ми розповідали, що "єОселя" відкрила двері до власного житла для тисяч українців, але одночасно породила небезпечну ілюзію: якщо забудовник акредитований банком, то угода безпечна. Та це помилка, яка може дорого коштувати.

нерухомість житло продаж єОселя квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
