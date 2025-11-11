Купити квартиру за єОселею — скільки потрібно мати власних коштів

Новозбудовані багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Попит на житло в Ірпені знову зростає — багато українців розглядають це місто як альтернативу Києву. Завдяки державній програмі "єОселя" мрія про власну квартиру для багатьох стала ближчою, але важливо реально оцінити, скільки коштів потрібно мати на старті.

Експерт з нерухомості Олександр Двораченко пояснив у своєму TikTok, яку суму доведеться підготувати, якщо ви хочете купити квартиру площею 60 кв. м в Ірпені, беручи іпотеку на 20 років.

Скільки треба мати власних коштів для іпотеки

"Давайте разом порахуємо, скільки потрібно мати власних коштів, щоб придбати квартиру 60 кв. м в Ірпені в іпотеку єОселі на 20 років", — зазначив Двораченко.

За його підрахунками, середня квартира такої площі у новобудові зі стяжкою та штукатуркою коштує близько 63 тисяч доларів. Якщо банк погоджує 20% першого внеску, то перший платіж становитиме 12 600 доларів. Решту — 80% — покриває банк за кредитом.

До цього потрібно додати обов’язкові витрати на оформлення — 2% вартості житла (1 260 доларів), 1% від виданих кредитних коштів (500 доларів), а також нотаріальні послуги та оцінку — ще близько 700 доларів.

"Якщо все скласти — перший внесок, оформлення, страховку, нотаріальні послуги — виходить близько 15 000-15 100 доларів. У гривнях це приблизно 635 тисяч", — уточнив фахівець.

Скільки становить щомісячний платіж за єОселею

Після внесення початкової суми покупець виплачує кредит щомісяця. За словами Двораченка, щомісячний платіж становитиме 11 000-12 000 грн, залежно від ставки — 3% або 7% річних.

Програма "єОселя" дозволяє обрати умови залежно від категорії позичальника: військові, медики, освітяни можуть отримати нижчу ставку, тоді як інші категорії — стандартні умови.

Чи реально отримати 20% першого внеску

Під відео експерта користувачі активно обговорювали, що отримати погодження лише 20% першого внеску — справжня удача.

"У більшості угод, які я супроводжував, погоджували саме 20%. Все залежить від доходів покупця та вартості квартири", — відповів Двораченко.

Тому шанси отримати схвалення на мінімальний внесок є, якщо позичальник може підтвердити стабільний дохід і відповідає вимогам банку.

Таким чином, щоб купити квартиру за програмою "єОселя" в Ірпені, потрібно мати власні кошти в межах 15 тисяч доларів. Ця сума покриє перший внесок, оформлення, страхування та нотаріальні витрати.

Основне навантаження далі переходить на щомісячні платежі, які коливатимуться в межах 11-12 тисяч гривень.

Як повідомлялось, у листопаді 2025 року середня сума кредиту, виданого за програмою "єОселя", становила 1,68 млн грн. При цьому середня вартість житла, придбаного в рамках цієї програми, була дещо вищою і сягала 1,9 млн грн.

Також ми розповідали, що єОселя стала доступнішою для ширшого кола громадян. Відтепер, окрім інших категорій, нею можуть скористатися також працівники Укрзалізниці, які були вимушені покинути свої помешкання через бойові дії, що є кроком назустріч їхній потребі у житлі.