Хто може отримати іпотеку за програмою "єОселя" у 2025 році — умови та ставки

Чоловік отримує ключи. Фото: Freepik

Програма "єОселя" діє в Україні як частина державної політики з доступного житла. Вона допомагає українцям купувати власні квартири або будинки під низькі відсотки, компенсуючи частину вартості через бюджет. Ідея полягає у тому, щоб зробити іпотеку реальною для тих, хто досі не міг дозволити собі власне житло — від медиків і педагогів до військових та переселенців.

Як зазначено в умовах "єОселі", взяти участь у програмі можуть громадяни віком від 18 до 70 років, якщо вони не мають власного житла або його площа не перевищує 52,5 кв. м на одну особу плюс 21 кв. м на кожного наступного члена родини.

Також програмою можуть скористатися ті, чиє житло у зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території.

Кредит під 3 відсотки для працівників і захисників

Найвигідніші умови — під 3% річних — діють для представників окремих професій і категорій населення. Це, зокрема:

медики державних і комунальних установ;

педагоги та науковці бюджетних закладів освіти;

військовослужбовці за контрактом, захисники України та члени їхніх родин;

працівники силових органів — НАБУ, ДБР, БЕБ;

ті, хто не бере участі в інших державних програмах житла.

Також право на пільгову іпотеку мають ветерани і силовики, які отримали інвалідність І-ІІ групи під час бойових дій і втратили посаду.

Іпотека під 7 відсотків для молоді і переселенців

Пільгові умови під 7% передбачені для ширшого кола громадян:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

молодих родин;

ІТ-спеціалістів;

працівників бюджетної сфери;

українців, які не мають житла.

Для ветеранів війни, учасників бойових дій, родин загиблих захисників діють додаткові пільги. Вони можуть отримати житло на умовах масової іпотеки під 7-10%, залежно від регіону та банку-партнера програми.

Нові умови для ВПО і мешканців прифронтових регіонів

З 10 вересня 2025 року уряд запровадив оновлений механізм "єОселі" для переселенців і громадян із прифронтових територій. Тепер держава бере на себе основне фінансове навантаження в перший рік:

70% першого внеску компенсує держава (але не більше 30% від вартості житла);

70% щомісячних платежів покривається з держбюджету протягом року;

до 40 000 грн держава виділяє на сплату комісій, страхування і зборів.

Водночас позичальник сплачує решту 30% першого внеску і щомісячних платежів. Для цих цілей у бюджеті 2025 року передбачено понад 4,4 млрд грн.

"Очікуємо, що завдяки пільговій іпотеці близько 10 тисяч сімей з числа ВПО та мешканців прифронтових територій зможуть отримати власне житло. Це інвестиція у майбутнє та стимул розвиватися у власній країні", — зазначав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

