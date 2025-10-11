Кто может получить ипотеку по программе єОселя в 2025 году — условия и ставки

Мужчина получает ключи. Фото: Freepik

Программа "єОселя" действует в Украине как часть государственной политики по доступному жилью. Она помогает украинцам покупать собственные квартиры или дома под низкие проценты, компенсируя часть стоимости через бюджет. Идея заключается в том, чтобы сделать ипотеку реальной для тех, кто до сих пор не мог позволить себе собственное жилье — от медиков и педагогов до военных и переселенцев.

Как указано в условиях "єОсели", принять участие в программе могут граждане в возрасте от 18 до 70 лет, если они не имеют собственного жилья или его площадь не превышает 52,5 кв. м на одного человека плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Также программой могут воспользоваться те, чье жилье находится в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории.

Кредит под 3 процента для работников и защитников

Самые выгодные условия — под 3% годовых — действуют для представителей отдельных профессий и категорий населения. Это, в частности:

медики государственных и коммунальных учреждений;

педагоги и ученые бюджетных учебных заведений;

военнослужащие по контракту, защитники Украины и члены их семей;

работники силовых органов — НАБУ, ГБР, БЭБ;

те, кто не участвует в других государственных программах жилья.

Также право на льготную ипотеку имеют ветераны и силовики, которые получили инвалидность I-II группы во время боевых действий и потеряли должность.

Ипотека под 7 процентов для молодежи и переселенцев

Льготные условия под 7% предусмотрены для более широкого круга граждан:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

молодых семей;

ИТ-специалистов;

работников бюджетной сферы;

украинцев, которые не имеют жилья.

Для ветеранов войны, участников боевых действий, семей погибших защитников действуют дополнительные льготы. Они могут получить жилье на условиях массовой ипотеки под 7-10%, в зависимости от региона и банка-партнера программы.

Новые условия для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов

С 10 сентября 2025 года правительство ввело обновленный механизм "єОсели" для переселенцев и граждан с прифронтовых территорий. Теперь государство берет на себя основную финансовую нагрузку в первый год:

70% первого взноса компенсирует государство (но не более 30% от стоимости жилья);

70% ежемесячных платежей покрывается из госбюджета в течение года;

до 40 000 грн государство выделяет на оплату комиссий, страхования и сборов.

В то же время заемщик платит остальные 30% первого взноса и ежемесячных платежей. Для этих целей в бюджете 2025 года предусмотрено более 4,4 млрд грн.

"Ожидаем, что благодаря льготной ипотеке около 10 тысяч семей из числа ВПЛ и жителей прифронтовых территорий смогут получить собственное жилье. Это инвестиция в будущее и стимул развиваться в собственной стране", — отмечал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

