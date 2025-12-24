єОселя для ВПО — як працює компенсація 70% першого внеску та скільки часу займає оформлення

Родина серед коробок. Фото: Freepik

Державна програма "єОселя" поступово переходить у нову фазу підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Із вересня запрацював розширений механізм компенсацій, який суттєво знижує фінансове навантаження на сім’ї, що втратили житло через війну.

Як пояснив голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер в інтерв’ю Новини.LIVE, ключова новація — компенсація 70% першого внеску для ВПО. І механізм уже повноцінно запущений.

Реклама

Читайте також:

"Програма працює, але як будь-яка програма, яка запускається, вона потребує трошки часу на вибудування всіх процесів", — наголосив він..

Як працює перевірка ВПО для єОселі

До реалізації програми залучені кілька державних інституцій. Пенсійний фонд здійснює перевірку відповідності заявників, банки ухвалюють кредитні рішення, а Укрфінжитло координує процес.

"Перший етап був дуже складний, але зараз, я вважаю, що все налаштоване, все працює", — підкреслює Мецгер, додавши, що вже погоджено понад 800 заявок, які передані банкам.

Чому єОселя для ВПО рухається не миттєво

Після отримання погодження люди виходять на ринок нерухомості. Саме цей етап займає найбільше часу. Пошук житла, домовленості з продавцями, перевірка та оцінка об’єкта в середньому тривають від 2 до 4 тижнів.

"З моменту "я хочу" до моменту "я вже можу підписати" проходить певний час", — пояснює Мецгер.

Яке житло можна купити ВПО за єОселею

Для ВПО та мешканців прифронтових регіонів умови програми стали гнучкішими. Тепер дозволено купувати не лише новобудови, а й житло віком до 20 років. Це розширює вибір у регіонах, де нове будівництво обмежене.

Станом на грудень 2025 року вже видано кілька десятків кредитів, і динаміка зростає. За прогнозами, на початок нового року програма вийде на значно вищі показники.

"Я вже відчуваю хвилю, яка наростає. Новий рік ми зайдемо з більшими результатами", — зазначив Мецгер.

Раніше ми розповідали, чому ВПО не хочу здавати в оренду житло. А також, що зміниться у виплатах для переселенців у 2026 році.