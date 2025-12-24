єОселя для ВПЛ — как работает компенсация 70% первого взноса и сколько времени занимает оформление

Семья среди коробок. Фото: Freepik

Государственная программа "єОселя" постепенно переходит в новую фазу поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). С сентября заработал расширенный механизм компенсаций, который существенно снижает финансовую нагрузку на семьи, потерявшие жилье из-за войны.

Как пояснил председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE, ключевая новация — компенсация 70% первого взноса для ВПЛ. И механизм уже полноценно запущен.

"Программа работает, но как любая программа, которая запускается, она требует немножко времени на выстраивание всех процессов", — подчеркнул он.

Как работает проверка ВПЛ для єОсели

К реализации программы привлечены несколько государственных институтов. Пенсионный фонд осуществляет проверку соответствия заявителей, банки принимают кредитные решения, а Укрфинжитло координирует процесс.

"Первый этап был очень сложный, но сейчас, я считаю, что все настроено, все работает", — подчеркивает Мецгер, добавив, что уже согласовано более 800 заявок, которые переданы банкам.

Почему єОселя для ВПЛ движется не мгновенно

После получения согласования люди выходят на рынок недвижимости. Именно этот этап занимает больше всего времени. Поиск жилья, договоренности с продавцами, проверка и оценка объекта в среднем занимают от 2 до 4 недель.

"С момента "я хочу" до момента "я уже могу подписать" проходит определенное время", — объясняет Мецгер.

Какое жилье можно купить ВПЛ по єОселе

Для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов условия программы стали более гибкими. Теперь разрешено покупать не только новостройки, но и жилье в возрасте до 20 лет. Это расширяет выбор в регионах, где новое строительство ограничено.

По состоянию на декабрь 2025 года уже выдано несколько десятков кредитов, и динамика растет. По прогнозам, к началу нового года программа выйдет на значительно более высокие показатели.

"Я уже чувствую волну, которая нарастает. Новый год мы зайдем с большими результатами", — отметил Мецгер.

Ранее мы рассказывали, почему ВПЛ не хотят сдавать в аренду жилье. А также, что изменится в выплатах для переселенцев в 2026 году.