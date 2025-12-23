Оренда квартири — кому в Україні найважче знайти житло

Родина біля вікна. Фото: Freepik

Попри війну та декларовану взаємну підтримку український ринок оренди залишається нерівним. Частина громадян системно стикається з відмовами ще на етапі першого контакту з орендодавцем. Причиною найчастіше стають не факти а страхи припущення та стереотипи які роками формувалися без реального підґрунтя.

Дослідження OLX Нерухомість показало що ключовими бар’єрами залишаються упереджене ставлення та перебільшені ризики які власники житла приписують певним групам орендарів.

ВПО та оренда житла в Україні

Внутрішньо переміщені особи залишаються однією з найбільш уразливих категорій. Майже третина ВПО (31%) повідомила про відмови під час пошуку житла.

Найчастіше власники квартир сумніваються у фінансовій стабільності таких орендарів або побоюються короткострокового проживання.

Значну роль відіграють і стійкі негативні уявлення сформовані поодинокими чужими історіями.

Найпоширеніші страхи орендодавців щодо ВПО:

сумніви у платоспроможності (50%);

негативні стереотипи або упередження щодо ВПО (47%);

попередній негативний досвід орендодавців (42%);

ризик пошкодження майна (38%).

Військові та проблеми з орендою житла

Навіть суспільна повага не гарантує відсутності відмов. Кожен четвертий військовослужбовець (23%) стикався з труднощами під час оренди.

Орендодавці побоюються, що військовий не проживатиме довго (37%) або що житло може стати небезпечним об’єктом (32%). Також фігурують сумніви щодо стабільності доходів та стану майна (25%).

Люди з інвалідністю та доступність житла

Люди з інвалідністю стикаються з бар’єрами не лише фізичними а й соціальними. Часто йдеться про непристосованість квартир (44%), страх додаткових витрат (42%) або складнощі у взаємодії з орендарем.

При цьому відмови нерідко ґрунтуються на припущеннях, а не реальному досвіді.

Оренда житла з тваринами та дітьми

Найскладнішою залишається оренда житла з домашніми тваринами. Переважна більшість таких орендарів отримували відмови (79%), хоча реальні серйозні пошкодження фіксуються рідко.

Схожа ситуація і з сім’ями з дітьми, яких часто вважають потенційним ризиком для майна.

"У майбутньому ці дані можуть стати основою для більш відкритого діалогу між сторонами та формування справедливіших правил на ринку оренди житла в Україні", — наголошують аналітики.

Вони також підкреслюють, що більшість страхів орендодавців не підтверджується практикою.

Раніше ми розповідали, за які рахунки повинен платити власник квартири, а не орендар. Також розбирались, що робити господарю, якщо квартирант перестав платити за житло.