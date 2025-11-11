Купить квартиру по єОселе — сколько нужно иметь собственных денег

Новопостроенные многоэтажки. Фото: Новини.LIVE

Спрос на жилье в Ирпене снова растет — многие украинцы рассматривают этот город как альтернативу Киеву. Благодаря государственной программе "єОселя" мечта о собственной квартире для многих стала ближе, но важно реально оценить, сколько средств нужно иметь на старте.

Эксперт по недвижимости Александр Двораченко объяснил в своем TikTok, какую сумму придется подготовить, если вы хотите купить квартиру площадью 60 кв. м в Ирпене, беря ипотеку на 20 лет.

Реклама

Читайте также:

Сколько надо иметь собственных средств для ипотеки

"Давайте вместе посчитаем, сколько нужно иметь собственных средств, чтобы приобрести квартиру 60 кв. м в Ирпене в ипотеку по єОселе на 20 лет", — отметил Двораченко.

По его подсчетам, средняя квартира такой площади в новостройке со стяжкой и штукатуркой стоит около 63 тысяч долларов. Если банк согласовывает 20% первого взноса, то первый платеж составит 12 600 долларов. Остальные — 80% — покрывает банк по кредиту.

К этому нужно добавить обязательные расходы на оформление — 2% стоимости жилья (1 260 долларов), 1% от выданных кредитных средств (500 долларов), а также нотариальные услуги и оценку — еще около 700 долларов.

"Если все сложить — первый взнос, оформление, страховку, нотариальные услуги — получается около 15 000-15 100 долларов. В гривнах это примерно 635 тысяч", — уточнил специалист.

Сколько составляет ежемесячный платеж по єОселе

После внесения первоначальной суммы покупатель выплачивает кредит ежемесячно. По словам Двораченко, ежемесячный платеж составит 11 000-12 000 грн, в зависимости от ставки — 3% или 7% годовых.

Программа "єОселя" позволяет выбрать условия в зависимости от категории заемщика: военные, медики, педагоги могут получить более низкую ставку, тогда как другие категории — стандартные условия.

Реально ли получить 20% первого взноса

Под видео эксперта пользователи активно обсуждали, что получить согласование всего 20% первого взноса — настоящая удача.

"В большинстве сделок, которые я сопровождал, согласовывали именно 20%. Все зависит от доходов покупателя и стоимости квартиры", — ответил Двораченко.

Поэтому шансы получить одобрение на минимальный взнос есть, если заемщик может подтвердить стабильный доход и соответствует требованиям банка.

Таким образом, чтобы купить квартиру по программе "єОселя" в Ирпене, нужно иметь собственные средства в пределах 15 тысяч долларов. Эта сумма покроет первый взнос, оформление, страхование и нотариальные расходы.

Основная нагрузка дальше переходит на ежемесячные платежи, которые будут колебаться в пределах 11-12 тысяч гривен.

Как сообщалось, в ноябре 2025 года средняя сумма кредита, выданного по программе "єОселя", составляла 1,68 млн грн. При этом средняя стоимость жилья, приобретенного в рамках этой программы, была несколько выше и достигала 1,9 млн грн.

Также мы рассказывали, что єОселя стала доступной для широкого круга граждан. Отныне, кроме других категорий, ею могут воспользоваться также работники Укрзализныци, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, что является шагом навстречу их потребности в жилье.