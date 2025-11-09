Відео
Головна Ринок нерухомості Іпотека за єОселею — яка середня сума кредиту на житло

Іпотека за єОселею — яка середня сума кредиту на житло

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 04:20
Оновлено: 17:53
Кредити за програмою "єОселя" — яка середня сума іпотеки у листопаді 2025 року
Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року середня сума кредиту за державною програмою "єОселя" сягнула 1,68 млн грн, тоді як середня вартість житла — від 1,9 млн грн. 

Як повідомила начальниця управління по роботі з партнерами "Глобус Банку" Катерина Личана, при оформленні кредиту на таку суму платіж може становити від 11,2 до 16,8 тисяч гривень, залежно від ставки. З кожним місяцем він зменшується.

Читайте також:

Основними умовами для схвалення є офіційний дохід і позитивна кредитна історія. Найчастіше відмови трапляються через низьку платоспроможність або старі борги.

Хто бере іпотеку за програмою "єОселя"

Типовий учасник програми — чоловік віком 26-45 років, одружений, з дітьми, має стабільний дохід понад 40 тис. грн на місяць.

Близько 80% кредитів оформлюються на 1-2-кімнатні квартири до 73 кв. м.

За словами Личаної, найбільший інтерес ми спостерігаємо у молодих сімей, які прагнуть власного простору.

Як оформити іпотеку через єОселю

Процес отримання пільгового кредиту залишається простим:

  1. Подати заявку через портал "Дія", вказавши дохід і параметри житла.
  2. Дочекатися попереднього схвалення та пропозицій від банків.
  3. Протягом 30 днів обрати банк і нерухомість.

На вторинному ринку діють обмеження щодо віку будинку, натомість придбати житло на первинному ринку простіше — перелік акредитованих новобудов доступний на сайтах банків і "Укрфінжитла".

Спеціальні умови для ВПО у програмі "єОселя"

З вересня для внутрішньо переміщених осіб діють нові компенсаційні механізми. Держава може відшкодовувати:

  • до 70% першого внеску;
  • до 70% щомісячного платежу протягом року (до 150 тис. грн);
  • до 40 тис. грн супутніх витрат.

Попит на первинне житло через єОселю 

За підсумками трьох кварталів 2025 року частка купівлі новобудов у межах програми перевищила 44%.

У програмі беруть участь понад 100 девелоперів, що реалізують понад 260 житлових проєктів.

"Новобудови приваблюють не лише ціною, а й сучасними стандартами безпеки та енергоефективності", — підкреслює Личана.

За її словами, переваги купівлі житла на первинному ринку очевидні:

  • нижча ціна на етапі будівництва;
  • подвійна перевірка девелопера банком і "Укрфінжитлом";
  • сучасні енергоощадні рішення;
  • наявність укриттів, автономних систем і комфортної інфраструктури.

"Програма "єОселя" продовжує розвиватися, відкриваючи шлях до власного житла тисячам українських родин. Ця ініціатива не просто про кредити — вона про впевненість у завтрашньому дні", — підсумовує Личана.

Як повідомлялось, тисячі українців скористалися державною програмою "єОселя" для придбання власного житла. Однак, існує помилкова думка, що акредитація забудовника банком автоматично гарантує повну безпеку угоди. Ця небезпечна ілюзія може призвести до значних фінансових ризиків для покупців.

Також ми розповідали, що єОселя тепер доступна для ширшого кола громадян. Зокрема, до учасників долучили працівників Укрзалізниці, які були змушені покинути своє житло внаслідок бойових дій.

кредити іпотека нерухомість єОселя купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
