Україна
Оновлення умов єОселі — кому з українців тепер доступна програма

Оновлення умов єОселі — кому з українців тепер доступна програма

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 11:22
Оновлено: 11:33
Програма "єОселя" тепер доступна для залізничників — які умови пільгової іпотеки
Люди з коробками. Фото: Freepik

Держава розширила коло учасників програми пільгової іпотеки "єОселя". Відтепер нею можуть скористатися працівники Укрзалізниці, які вимушено залишили свої домівки через війну. 

Як повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба, це не лише соціальна ініціатива, а й підтримка стратегічної галузі.

Читайте також:

"Залізничники забезпечують сполучення, підтримують логістику, допомагають країні рухатися вперед навіть під час війни. Держава має підтримувати тих, хто підтримує країну", — наголосив Кулеба.

Які умови іпотеки для залізничників

Нові умови "єОселі" суттєво зменшують фінансове навантаження для залізничників. Держава бере на себе більшу частину витрат, а роботодавець додає власну підтримку.

Фінансування має такий вигляд:

  • держава покриє 70% першого внеску;
  • Укрзалізниця забезпечить ще 20%;
  • оформлення документів (до 40 тис. грн) також оплачується державою;
  • перший рік — 70% щомісячного платежу компенсує держава, 10% — роботодавець;
  • другий рік — 20% платить УЗ, третій — 30%.

Такі умови дозволять залізничникам придбати житло вартістю до 2 мільйонів гривень із першим внеском лише 60 тисяч гривень.

"Попри війну ви зберігаєте сполучення, підтримуєте логістику, допомагаєте країні рухатися вперед. Ваша відданість і витримка — одна з опор української сили", — підкреслив Кулеба.

Як держава допомагає переселенцям через "єОселю"

Ця ініціатива — частина Програми підтримки прифронтових територій, що спрямована на допомогу людям, які втратили житло через бойові дії.

"До кінця року ми плануємо залучити до програми перші 100 сімей", — заявив Кулеба.

Віцепрем’єр також підкреслив, що держава спільно з Укрзалізницею шукає шляхи подальшого розширення підтримки працівників, зокрема й підвищення заробітних плат.

Таким чином програма "єОселя" поступово перетворюється на інструмент соціальної стабільності. Держава робить ставку на відновлення економіки через турботу про людей, які забезпечують її роботу.

Як повідомлялось, "єОселя" — це справжня підтримка для українців, які прагнуть мати власне житло. Вона пропонує іпотеку зі ставкою від 3% до 7% річних і першим внеском 10-20%, що значно вигідніше за стандартні банківські умови (15-25% ставка, 30% внесок), хоча й має обмеження щодо вибору житла.

Також ми розповідали, що "єОселя" допомогла багатьом українцям придбати власне житло, проте створила хибне уявлення. Багато хто помилково вважає, що акредитація забудовника банком є гарантією абсолютної безпеки угоди, що, на жаль, може призвести до значних фінансових ризиків.

Укрзалізниця іпотека нерухомість єОселя купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
