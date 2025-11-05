Програма "єОселя" тепер доступна для залізничників — які умови пільгової іпотеки

Оновлення умов єОселі — кому з українців тепер доступна програма
Держава розширила коло учасників програми пільгової іпотеки "єОселя". Відтепер нею можуть скористатися працівники Укрзалізниці, які вимушено залишили свої домівки через війну.
Як повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба, це не лише соціальна ініціатива, а й підтримка стратегічної галузі.
"Залізничники забезпечують сполучення, підтримують логістику, допомагають країні рухатися вперед навіть під час війни. Держава має підтримувати тих, хто підтримує країну", — наголосив Кулеба.
Які умови іпотеки для залізничників
Нові умови "єОселі" суттєво зменшують фінансове навантаження для залізничників. Держава бере на себе більшу частину витрат, а роботодавець додає власну підтримку.
Фінансування має такий вигляд:
- держава покриє 70% першого внеску;
- Укрзалізниця забезпечить ще 20%;
- оформлення документів (до 40 тис. грн) також оплачується державою;
- перший рік — 70% щомісячного платежу компенсує держава, 10% — роботодавець;
- другий рік — 20% платить УЗ, третій — 30%.
Такі умови дозволять залізничникам придбати житло вартістю до 2 мільйонів гривень із першим внеском лише 60 тисяч гривень.
"Попри війну ви зберігаєте сполучення, підтримуєте логістику, допомагаєте країні рухатися вперед. Ваша відданість і витримка — одна з опор української сили", — підкреслив Кулеба.
Як держава допомагає переселенцям через "єОселю"
Ця ініціатива — частина Програми підтримки прифронтових територій, що спрямована на допомогу людям, які втратили житло через бойові дії.
"До кінця року ми плануємо залучити до програми перші 100 сімей", — заявив Кулеба.
Віцепрем’єр також підкреслив, що держава спільно з Укрзалізницею шукає шляхи подальшого розширення підтримки працівників, зокрема й підвищення заробітних плат.
Таким чином програма "єОселя" поступово перетворюється на інструмент соціальної стабільності. Держава робить ставку на відновлення економіки через турботу про людей, які забезпечують її роботу.
Як повідомлялось, "єОселя" — це справжня підтримка для українців, які прагнуть мати власне житло. Вона пропонує іпотеку зі ставкою від 3% до 7% річних і першим внеском 10-20%, що значно вигідніше за стандартні банківські умови (15-25% ставка, 30% внесок), хоча й має обмеження щодо вибору житла.
Також ми розповідали, що "єОселя" допомогла багатьом українцям придбати власне житло, проте створила хибне уявлення. Багато хто помилково вважає, що акредитація забудовника банком є гарантією абсолютної безпеки угоди, що, на жаль, може призвести до значних фінансових ризиків.
Читайте Новини.LIVE!