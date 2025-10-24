Скільки треба заробляти, щоб погодили кредит за програмою "єОселя" — розрахунки у 2025 році

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Програма "єОселя" уже три роки допомагає українцям придбати житло на пільгових умовах. Її головна мета — зробити іпотеку доступною для тих, хто має стабільний дохід, але не може дозволити собі ринкові відсоткові ставки. Проте навіть за підтримки держави банки висувають чіткі вимоги до заробітку позичальників.

За офіційними даними компанії "Укрфінжитло", подати заявку можуть громадяни України віком від 18 до 70 років, які мають офіційний дохід і не володіють житлом, площа якого перевищує встановлену норму — 52,5 кв. м + 21 кв. м на кожного члена сім’ї.

Реклама

Читайте також:

До пільгових категорій, які можуть скористатися ставкою 3 %, належать медики, педагоги, науковці, військові та працівники державного сектору. Інші громадяни отримують кредит під 7 % річних на перші десять років, після чого ставка підвищується.

"Програма створена для тих, хто працює офіційно, сплачує податки й має реальну платоспроможність", — пояснює начальниця управління по роботі з партнерами "Глобус Банку" Катерина Личана.

Який мінімальний дохід потрібен для схвалення єОселі

Найчастіше відмова у кредиті пов’язана саме з рівнем доходу. За словами Личаної, оптимальний сукупний дохід родини з двох осіб має становити від 40 000 грн на місяць.

"За такого рівня заробітку і мінімальному першому внеску 20 % банк схвалює кредит, а отримана сума дозволяє придбати житло приблизно за 2,1 млн грн", — зазначає експертка.

Якщо розглядати середній розмір іпотеки, який зараз становить 1,65 млн грн, то перший платіж у перший місяць — близько 11 000 грн, після чого він поступово зменшується.

Важливо, щоб щомісячний платіж не перевищував 30 % сукупного доходу сім’ї — саме це правило є ключовим для оцінки кредитоспроможності.

Скільки треба мати для першого внеску за єОселею

Навіть при пільговій ставці, учасник програми має зробити перший внесок. Для більшості він становить 20 % вартості житла, тобто при ціні квартири 2 000 000 грн потрібно внести 400 000 грн власних коштів.

Молоді позичальники віком до 25 років можуть внести 10 %, що значно спрощує старт. За словами Личаної, "ця опція дає можливість молодим людям швидше почати самостійне життя і не чекати роками на накопичення".

Які чинники впливають на рішення банку

Банки враховують не лише зарплату позичальника, а й загальний дохід родини. Якщо батьки або близькі готові виступити поручителями, їхні доходи також можуть бути враховані. Це підвищує шанси на позитивне рішення.

Окрім доходу, враховується кредитна історія, наявність стабільної роботи та відсутність прострочень за іншими зобов’язаннями.

Якщо дохід нижчий за необхідний рівень, банк може зменшити суму кредиту або відмовити у заявці.

"Ми завжди оцінюємо реальну здатність клієнта платити, щоб уникнути боргових ризиків у майбутньому", — уточнює Личана.

Приклади розрахунку кредиту за єОселею

Розглянемо кілька варіантів:

Житло вартістю 2 000 000 грн, перший внесок 400 000 грн, кредит — 1,6 млн грн, ставка 3 %, платіж у перший місяць — 11 000 грн. Якщо позичальник молодий (до 25 років) і внесе лише 10 %, сума кредиту становитиме 1,8 млн грн, а місячний платіж — близько 12 000 грн. Для звичайних громадян зі ставкою 7 % платіж може зрости до 14-15 тис. грн, залежно від строку кредиту.

Банки зазвичай погоджують кредити до 2 млн грн за стандартними умовами, що покриває вартість більшості квартир у регіонах.

Як повідомлялось, нещодавно в рамках єОселі запрацювала програма компенсації для ВПО та жителів прифронтових зон. Це важлива ініціатива, яка надає нові можливості, але вимагає уважного збору та підготовки необхідних документів.

Також ми розповідали, що з початку 2025 року програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя" скористалися 4 944 громадян України. Станом на середину вересня загальна сума виданих кредитів в рамках цієї програми вже сягнула 9,1 мільярда гривень.