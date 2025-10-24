Сколько надо зарабатывать, чтобы согласовали кредит по программе "єОселя" — расчеты в 2025 году

Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Программа "єОселя" уже три года помогает украинцам приобрести жилье на льготных условиях. Ее главная цель — сделать ипотеку доступной для тех, кто имеет стабильный доход, но не может позволить себе рыночные процентные ставки. Однако даже при поддержке государства банки выдвигают четкие требования к заработку заемщиков.

По официальным данным компании "Укрфинжитло", подать заявку могут граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет, которые имеют официальный доход и не владеют жильем, площадь которого превышает установленную норму — 52,5 кв. м + 21 кв. м на каждого члена семьи.

Реклама

Читайте также:

К льготным категориям, которые могут воспользоваться ставкой 3 %, относятся медики, педагоги, ученые, военные и работники государственного сектора. Другие граждане получают кредит под 7 % годовых на первые десять лет, после чего ставка повышается.

"Программа создана для тех, кто работает официально, платит налоги и имеет реальную платежеспособность", — объясняет начальник управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерина Лычана.

Какой минимальный доход нужен для одобрения єОсели

Чаще всего отказ в кредите связан именно с уровнем дохода. По словам Лычаной, оптимальный совокупный доход семьи из двух человек должен составлять от 40 000 грн в месяц.

"При таком уровне заработка и минимальном первом взносе 20 % банк одобряет кредит, а полученная сумма позволяет приобрести жилье примерно за 2,1 млн грн", — отмечает эксперт.

Если рассматривать средний размер ипотеки, который сейчас составляет 1,65 млн грн, то первый платеж в первый месяц — около 11 000 грн, после чего он постепенно уменьшается.

Важно, чтобы ежемесячный платеж не превышал 30% совокупного дохода семьи — именно это правило является ключевым для оценки кредитоспособности.

Сколько нужно иметь для первого взноса по єОселе

Даже при льготной ставке, участник программы должен сделать первый взнос. Для большинства он составляет 20% стоимости жилья, то есть при цене квартиры 2 000 000 грн нужно внести 400 000 грн собственных средств.

Молодые заемщики в возрасте до 25 лет могут внести 10%, что значительно упрощает старт. По словам Лычаной, эта опция дает возможность молодым людям быстрее начать самостоятельную жизнь и не ждать годами на накопления.

Какие факторы влияют на решение банка

Банки учитывают не только зарплату заемщика, но и общий доход семьи. Если родители или близкие готовы выступить поручителями, их доходы также могут быть учтены. Это повышает шансы на положительное решение.

Кроме дохода, учитывается кредитная история, наличие стабильной работы и отсутствие просрочек по другим обязательствам.

Если доход ниже необходимого уровня, банк может уменьшить сумму кредита или отказать в заявке.

"Мы всегда оцениваем реальную способность клиента платить, чтобы избежать долговых рисков в будущем", — уточняет Лычана.

Примеры расчета кредита по єОселе

Рассмотрим несколько вариантов:

Жилье стоимостью 2 000 000 грн, первый взнос 400 000 грн, кредит — 1,6 млн грн, ставка 3 %, платеж в первый месяц — 11 000 грн. Если заемщик молодой (до 25 лет) и внесет только 10 %, сумма кредита составит 1,8 млн грн, а месячный платеж — около 12 000 грн. Для обычных граждан со ставкой 7 % платеж может вырасти до 14-15 тыс. грн, в зависимости от срока кредита.

Банки обычно согласовывают кредиты до 2 млн грн по стандартным условиям, что покрывает стоимость большинства квартир в регионах.

Как сообщалось, недавно в рамках єОсели заработала программа компенсации для ВПО и жителей прифронтовых зон. Это важная инициатива, которая предоставляет новые возможности, но требует внимательного сбора и подготовки необходимых документов.

Также мы рассказывали, что с начала 2025 года программой льготного ипотечного кредитования "єОселя" воспользовались 4 944 граждан Украины. По состоянию на середину сентября общая сумма выданных кредитов в рамках этой программы уже достигла 9,1 миллиарда гривен.