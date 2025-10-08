Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости єОселя – сколько надо зарабатывать, чтобы согласовали кредит

єОселя – сколько надо зарабатывать, чтобы согласовали кредит

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 14:32
Ипотека по єОселе — какой доход надо иметь, чтобы согласовали кредит на жилье
Женщина и мужчина изучают документ. Фото: Freepik

Программа "єОселя" — это государственная инициатива в Украине, направленная на облегчение доступа к собственному жилью через льготную ипотеку. Она действует уже 3 года и предусматривает сниженные ставки — 3% или 7% годовых на первые 10 лет, с последующим повышением (до 6% или 10%) для различных категорий заемщиков.

Как указано на сайте компании "Укрфинжитло", участниками могут стать граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет (на момент погашения) с официальным доходом и без собственного жилья (или жильем, площадь которого меньше установленных норм — 52,5 кв. м + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи).

Реклама
Читайте также:

К льготным категориям, которые могут получить минимальную ставку (3%), относятся, в частности, медики, педагоги, ученые, военнослужащие и другие, при условии, что их занятость — в государственном или коммунальном секторе.

Условия кредита

Чтобы начать участие в программе, нужно выполнить следующие ключевые условия:

  1. Первый взнос: обычно 20% стоимости жилья. Для молодежи (до 25 лет) возможен взнос в размере 10 %.
  2. Срок кредита: до 20 лет (240 месяцев). Для льготных категорий — 3 % годовых первые десять лет; с 11-го года ставка возрастает до 6 %. Для остальных граждан — 7 % первые десять лет; с 11-го — 10 %.
  3. Ограничения площади: квартира не может превышать норму 52,5 кв. м + 21 кв. м на каждого члена семьи.
  4. Комиссии и расходы: единовременная комиссия — до 1 % от суммы кредита; страховые платежи (0,25 % или до 1,25 % в зависимости от условий).
  5. Ограничения по возрасту и наличию жилья: не иметь в собственности жилья, превышающего нормы; не участвовать в других государственных программах с жильем.

Какой доход должен быть, чтобы согласовали кредит

Главный вопрос — какой доход нужно, чтобы банк согласовал заявку. По словам начальницы управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерины Лычаной, если совокупный месячный доход семьи из двух человек составляет от 40 000 грн, и семья готова внести минимальный первый взнос в 20 %, банки, по ее словам, не откажут в кредите, а предоставленная сумма будет достаточной для покупки жилья стоимостью около 2,1 млн грн.

Средняя сумма кредита по программе составляет около 1,65 млн грн. При такой сумме максимальный платеж в первый месяц составит ориентировочно 11 000 грн (основная часть + проценты), и впоследствии платеж будет уменьшаться.

Если квартира стоит 2 000 000 грн и надо внести 20% первого взноса — это 400 000 грн собственных средств, которые нужно подготовить.

Факторы, влияющие на решение банка

Банки могут учитывать совокупный доход семьи, не только заявителя; доходы родителей или поручителей могут быть учтены, если те соглашаются выступить поручителями.

"Важно, чтобы ежемесячный платеж не превышал определенную долю дохода семьи (например, около 30%)  это общая банковская практика для кредитоспособности", — отмечает Лычана.

Если доходы низкие, банк может отказать или предложить меньшую сумму кредита.

Примеры расчета ипотеки по "єОселе"

Если стоимость жилья 2 000 000 грн, первый взнос составляет 400 000 грн, кредит — 1,6 млн грн. Первый месячный платеж может быть 11 000 грн (по ставке 3 %).

Банки обычно готовы предоставлять кредиты до 2 млн грн по стандартным условиям, говорит Лычана.

Если человек молодой (до 25 лет), то возможен первый взнос 10 %, что снижает стартовый барьер.

При этом на вторичном рынке жилье должно быть сдано в эксплуатацию не более 3 или 10 лет (в зависимости от категории).

Таким образом, чтобы взять кредит по программе "єОселя", нужно иметь суммарный доход семьи (или с поручителями) не менее 40 000 грн ежемесячно.

Также нужно подготовить первый взнос — от 20% стоимости жилья (или 10% для молодых). Для льготных категорий (медики, педагоги, военные) действует ставка 3% на первые 10 лет, затем 6%.

Как сообщалось, чтобы приобрести жилье по "єОселе", необходимо четко понимать требования к объекту недвижимости. Программа имеет ограничения по типу, года постройки и площади квартиры, которые можно купить.

Также мы рассказывали, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев критикует программу "єОселя", заявляя, что она не помогает тем, кто больше всего нуждается в жилье.

недвижимость доходы єОселя купить квартиру заработок
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации