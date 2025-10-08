Ипотека по єОселе — какой доход надо иметь, чтобы согласовали кредит на жилье

Женщина и мужчина изучают документ. Фото: Freepik

Программа "єОселя" — это государственная инициатива в Украине, направленная на облегчение доступа к собственному жилью через льготную ипотеку. Она действует уже 3 года и предусматривает сниженные ставки — 3% или 7% годовых на первые 10 лет, с последующим повышением (до 6% или 10%) для различных категорий заемщиков.

Как указано на сайте компании "Укрфинжитло", участниками могут стать граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет (на момент погашения) с официальным доходом и без собственного жилья (или жильем, площадь которого меньше установленных норм — 52,5 кв. м + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи).

К льготным категориям, которые могут получить минимальную ставку (3%), относятся, в частности, медики, педагоги, ученые, военнослужащие и другие, при условии, что их занятость — в государственном или коммунальном секторе.

Условия кредита

Чтобы начать участие в программе, нужно выполнить следующие ключевые условия:

Первый взнос: обычно 20% стоимости жилья. Для молодежи (до 25 лет) возможен взнос в размере 10 %. Срок кредита: до 20 лет (240 месяцев). Для льготных категорий — 3 % годовых первые десять лет; с 11-го года ставка возрастает до 6 %. Для остальных граждан — 7 % первые десять лет; с 11-го — 10 %. Ограничения площади: квартира не может превышать норму 52,5 кв. м + 21 кв. м на каждого члена семьи. Комиссии и расходы: единовременная комиссия — до 1 % от суммы кредита; страховые платежи (0,25 % или до 1,25 % в зависимости от условий). Ограничения по возрасту и наличию жилья: не иметь в собственности жилья, превышающего нормы; не участвовать в других государственных программах с жильем.

Какой доход должен быть, чтобы согласовали кредит

Главный вопрос — какой доход нужно, чтобы банк согласовал заявку. По словам начальницы управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерины Лычаной, если совокупный месячный доход семьи из двух человек составляет от 40 000 грн, и семья готова внести минимальный первый взнос в 20 %, банки, по ее словам, не откажут в кредите, а предоставленная сумма будет достаточной для покупки жилья стоимостью около 2,1 млн грн.

Средняя сумма кредита по программе составляет около 1,65 млн грн. При такой сумме максимальный платеж в первый месяц составит ориентировочно 11 000 грн (основная часть + проценты), и впоследствии платеж будет уменьшаться.

Если квартира стоит 2 000 000 грн и надо внести 20% первого взноса — это 400 000 грн собственных средств, которые нужно подготовить.

Факторы, влияющие на решение банка

Банки могут учитывать совокупный доход семьи, не только заявителя; доходы родителей или поручителей могут быть учтены, если те соглашаются выступить поручителями.

"Важно, чтобы ежемесячный платеж не превышал определенную долю дохода семьи (например, около 30%) — это общая банковская практика для кредитоспособности", — отмечает Лычана.

Если доходы низкие, банк может отказать или предложить меньшую сумму кредита.

Примеры расчета ипотеки по "єОселе"

Если стоимость жилья 2 000 000 грн, первый взнос составляет 400 000 грн, кредит — 1,6 млн грн. Первый месячный платеж может быть 11 000 грн (по ставке 3 %).

Банки обычно готовы предоставлять кредиты до 2 млн грн по стандартным условиям, говорит Лычана.

Если человек молодой (до 25 лет), то возможен первый взнос 10 %, что снижает стартовый барьер.

При этом на вторичном рынке жилье должно быть сдано в эксплуатацию не более 3 или 10 лет (в зависимости от категории).

Таким образом, чтобы взять кредит по программе "єОселя", нужно иметь суммарный доход семьи (или с поручителями) не менее 40 000 грн ежемесячно.

Также нужно подготовить первый взнос — от 20% стоимости жилья (или 10% для молодых). Для льготных категорий (медики, педагоги, военные) действует ставка 3% на первые 10 лет, затем 6%.

