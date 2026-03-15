єВідновлення — як визначають ступінь руйнування житла і компенсацію
У програмі "єВідновлення" одним із головних етапів отримання компенсації є визначення ступеня руйнування житла. Саме від цього залежить, яку допомогу отримає власник — кошти на ремонт, житловий сертифікат або фінансування будівництва нового будинку.
Стан будівлі не оцінюють "на око", повідомляє Новини.LIVE з посиланням на волонтерську платформу "Поверни своє". Для цього діє офіційна процедура обстеження пошкодженого об’єкта, яку проводять спеціальні комісії або технічні експерти.
Як визначають ступінь руйнування житла
Обстеження може бути кількох видів:
- комісійне обстеження місцевою владою;
- технічне обстеження експертами;
- дистанційна оцінка для знищених будівель у зоні бойових дій.
Якщо комісія не може точно встановити рівень пошкодження, призначається додаткова технічна експертиза.
Категорії пошкодження житла для компенсації
У програмі визначено три основні категорії руйнування житла. Вони базуються на відсотку пошкодження будівлі:
Косметика (до 40%)
Це коли стіни стоять, але вилетіли вікна, посікло дах або "полетіла" сантехніка. Тут дають гроші суто на ремонт.
Максимальні суми: за квартиру — до 350 тис. грн, за приватний будинок — до 500 тис. грн. Якщо пошкодження зовсім дрібні, розраховуйте на суму до 200 тисяч.
Капіталка (41-80%)
Тут уже серйозніше. Будівля потребує реконструкції, посилення конструкцій. Це найскладніша категорія, бо часто виникають суперечки — чи доцільно взагалі "лікувати" такий об’єкт.
Знищене житло (понад 80%)
Офіційно — "непридатне для життя". У 99% випадків таку хату треба зносити. У цьому разі власник претендує на житловий сертифікат (можна купити нове помешкання) або гроші на будівництво з нуля на своїй ділянці.
Якщо оцінки пошкоджень суперечать одна одній
Буває, що один акт каже про 30% руйнувань, а приватний техексперт пише про 50%. У таких випадках остаточне рішення щодо ступеня руйнування може ухвалюватися через суд. Саме суд визначає, який документ є більш обґрунтованим.
Волонтери радять не чекати комісію з порожніми руками. Зробіть власну фотофіксацію кожного кута, зберіть чеки на те, що вже встигли підлатати, і обов'язково зберігайте копії всіх актів обстеження. У разі суперечки ці "папірці" стануть вашою головною зброєю.
Як повідомлялось, багато хто помилково вважає, що виплати за знищене житло доступні виключно пільговикам. Проте програма "єВідновлення" працює для кожного: отримати державну допомогу може будь-який власник оселі, якщо його заявка відповідає встановленим критеріям.
Також ми розповідали, що житловий сертифікат дає реальну надію на нову оселю, проте його отримання — лише перший крок у вирішенні проблеми. На практиці власники часто стикаються з браком коштів, адже сума компенсації не встигає за ринковими цінами, особливо у мегаполісах.
