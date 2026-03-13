Пріоритетне право на компенсацію за зруйноване житло — як отримати швидше

Компенсацію за зруйноване житло не виплатять швидко. Фото: Новини.LIVE, ДСНС Донеччини. Колаж: Новини.LIVE

Існує поширена думка, що компенсацію за зруйноване житло можуть отримати лише люди з пільгових категорій. Насправді це не так. У програмі "єВідновлення" рішення про компенсацію ухвалюють для всіх заявників, які відповідають умовам.

А пільги впливають не на саме рішення, а на швидкість отримання коштів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на волонтерську платформу "Поверни своє".

"Насправді це не так. Це хибне твердження про процедуру отримання компенсації за національною програмою "єВідновлення", яке ми спростовуємо", — наголошують волонтери.

Інакше кажучи, двоє власників зруйнованого житла можуть отримати позитивне рішення про компенсацію. Але той, хто має пріоритетне право, швидше отримає фінансування для використання житлового сертифіката.

Хто має пріоритетне право на компенсацію за зруйноване житло

Для знищеного житла закон визначає п’ять категорій громадян, які отримують перевагу під час фінансування:

учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та сім’ї загиблих захисників;

мобілізовані військовослужбовці без статусу УБД;

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю I та II груп;

внутрішньо переміщені особи, які відповідають критеріям уряду.

Як пояснюють у платформі "Поверни своє", ключова деталь полягає саме у черговості фінансування.

"Наявність пріоритетного права враховується під час забезпечення фінансування за вже наданою компенсацією", — зазначають волонтери.

Хто має пріоритетне право на компенсацію за пошкоджене житло

Якщо житло не знищене повністю, а лише пошкоджене, перелік пільгових категорій ширший. Окрім основних груп, право на пріоритет мають також:

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

прийомні батьки;

патронатні вихователі;

діти-сироти та особи з їх числа;

опікуни та піклувальники.

На яку нерухомість поширюється пріоритетне право

Пріоритет застосовується лише до одного житлового об’єкта. Якщо власник втратив кілька квартир або будинків через війну, він може обрати тільки один для отримання переваги у фінансуванні.

Важливо й те, що у випадку спільної власності право визначають щодо співвласника, який подає заяву на компенсацію.

Фактично механізм працює як черга: усі, хто відповідає умовам програми, отримують рішення про компенсацію, але люди з пільгами зможуть використати житловий сертифікат раніше.

Як повідомлялось, державний сертифікат на житло дає надію на новий старт, проте на практиці власники часто стикаються з браком коштів. Через стрибок цін, особливо в мегаполісах, суми компенсації банально не вистачає, щоб купити рівноцінну оселю без солідних доплат.

Також ми розповідали, що чимало переселенців отримують відмови за програмою "єВідновлення" через нібито наявність іншої нерухомості. Насправді ж проблема часто криється не у власності як такій, а у технічних помилках та застарілих даних у державних реєстрах.