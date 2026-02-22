Зруйноване житло — що робити, якщо сертифікат не покриває купівлю нової оселі

Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику
Сертифікат від держави за зруйноване житло — це шанс швидше повернутися до нормального життя. Але отримати цей ваучер — це лише частина шляху. Часто суми компенсації недостатньо, щоб придбати квартиру чи будинок за ринковою ціною. Особливо у великих містах, де вартість квадратного метра зросла.
Як розповідає Укрфінжитло, але в українців є вихід і у такій непростій ситуації.
Сертифікат за програмою "єВідновлення" можна використати як перший внесок за іпотекою "єОселя". Різницю між вартістю житла та сумою сертифіката дозволено оформити в кредит під пільгову ставку 3% або 7% залежно від категорії позичальника.
"Важливо пам’ятати: кошти по сертифікату резервуються лише на 30 днів. За цей час потрібно встигнути укласти угоду", — наголошують в Укрфінжитлі.
Як оформити іпотеку за єОселею після сертифіката
Алгоритм дій виглядає так:
- Обрати житло яке відповідає умовам програми.
- Подати заявку на іпотеку та підтвердити платоспроможність.
- Укласти договір купівлі протягом 30 днів.
Паралельно потрібно припинити право власності на знищене житло та внести зміни до державних реєстрів. Без цього завершити угоду неможливо.
-
Сертифікат єВідновлення можна використати як перший внесок за єОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
-
-
-
-
-
-
"Механізм працює. Головне правильно пройти всі етапи", — підкреслюють в Укрфінжитлі, і додають, що пільгова іпотека дозволяє розтягнути виплати на роки та зменшити фінансове навантаження.
Водночас варто реально оцінити власні доходи і майбутні витрати, кажуть у компанії.
Як повідомлялось, втратити житло через обстріли — це не просто стрес, а й повний хаос у планах на майбутнє. Замість омріяної "фіксованої допомоги", власники стикаються з механізмом єВідновлення, де сума в сертифікаті вираховується індивідуально. Держава бере до уваги все: від року зведення будинку до конкретного району, тож кожен випадок розглядається окремо.
Також ми розповідали, що інколи ВПО не можуть скористатися допомогою єВідновлення, бо система помилково бачить у них ще одну нерухомість. За офіційним формулюванням про "інше житло" зазвичай ховається суто технічний збій або розбіжності в цифрових базах.
