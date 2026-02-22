Відео
Сертифіката єВідновлення не вистачає на нове житло — що робити власнику

Дата публікації: 22 лютого 2026 06:12
Зруйноване житло — що робити, якщо сертифікат не покриває купівлю нової оселі
Що робити, якщо коштів з сертифікату за зруйноване житло не вистачає на покупку нового. Фото: ДСНС Запоріжжя

Сертифікат від держави за зруйноване житло — це шанс швидше повернутися до нормального життя. Але отримати цей ваучер — це лише частина шляху. Часто суми компенсації недостатньо, щоб придбати квартиру чи будинок за ринковою ціною. Особливо у великих містах, де вартість квадратного метра зросла.

Як розповідає Новини.LIVE з посиланням на Укрфінжитло, але в українців є вихід і у такій непростій ситуації.

Читайте також:

Сертифікат за програмою "єВідновлення" можна використати як перший внесок за іпотекою "єОселя". Різницю між вартістю житла та сумою сертифіката дозволено оформити в кредит під пільгову ставку 3% або 7% залежно від категорії позичальника.

"Важливо пам’ятати: кошти по сертифікату резервуються лише на 30 днів. За цей час потрібно встигнути укласти угоду", — наголошують в Укрфінжитлі.

Як оформити іпотеку за єОселею після сертифіката

Алгоритм дій виглядає так:

  1. Обрати житло яке відповідає умовам програми.
  2. Подати заявку на іпотеку та підтвердити платоспроможність.
  3. Укласти договір купівлі протягом 30 днів.

Паралельно потрібно припинити право власності на знищене житло та внести зміни до державних реєстрів. Без цього завершити угоду неможливо.

    Сертифікат єВідновлення можна використати як перший внесок за єОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
    Сертифікат єВідновлення можна використати як перший внесок за єОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
    Сертифікат єВідновлення можна використати як перший внесок за єОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
    Сертифікат єВідновлення можна використати як перший внесок за єОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
    Сертифікат єВідновлення можна використати як перший внесок за єОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
    Сертифікат єВідновлення можна використати як перший внесок за єОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
    Сертифікат єВідновлення можна використати як перший внесок за єОселею. Фото: t.me/ufzhk/Telegram
"Механізм працює. Головне правильно пройти всі етапи", — підкреслюють в Укрфінжитлі, і додають, що пільгова іпотека дозволяє розтягнути виплати на роки та зменшити фінансове навантаження. 

Водночас варто реально оцінити власні доходи і майбутні витрати, кажуть у компанії.

Як повідомлялось, втратити житло через обстріли — це не просто стрес, а й повний хаос у планах на майбутнє. Замість омріяної "фіксованої допомоги", власники стикаються з механізмом єВідновлення, де сума в сертифікаті вираховується індивідуально. Держава бере до уваги все: від року зведення будинку до конкретного району, тож кожен випадок розглядається окремо.

Також ми розповідали, що інколи ВПО не можуть скористатися допомогою єВідновлення, бо система помилково бачить у них ще одну нерухомість. За офіційним формулюванням про "інше житло" зазвичай ховається суто технічний збій або розбіжності в цифрових базах.

обстріли компенсація єВідновлення сертифікат на житло житловий ваучер
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
