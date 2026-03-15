єВідновлення — как определяют степень разрушения жилья и компенсацию

єВідновлення — как определяют степень разрушения жилья и компенсацию

Дата публикации 15 марта 2026 11:22
Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Украины

В программе "єВідновлення" одним из главных этапов получения компенсации является определение степени разрушения жилья. Именно от этого зависит, какую помощь получит владелец — средства на ремонт, жилищный сертификат или финансирование строительства нового дома.

Состояние здания не оценивают "на глаз", сообщает Новини.LIVE со ссылкой на волонтерскую платформу "Верни свое". Для этого действует официальная процедура обследования поврежденного объекта, которую проводят специальные комиссии или технические эксперты.

Как определяют степень разрушения жилья

Обследование может быть нескольких видов:

  • комиссионное обследование местными властями;
  • техническое обследование экспертами;
  • дистанционная оценка для уничтоженных зданий в зоне боевых действий.

Если комиссия не может точно установить уровень повреждения, назначается дополнительная техническая экспертиза.

Категории повреждения жилья для компенсации

В программе определены три основные категории разрушения жилья. Они базируются на проценте повреждения здания:

Косметика (до 40%)

Это когда стены стоят, но вылетели окна, посекло крышу или "полетела" сантехника. Здесь дают деньги сугубо на ремонт.

Максимальные суммы: за квартиру — до 350 тыс. грн, за частный дом — до 500 тыс. грн. Если повреждения совсем мелкие, рассчитывайте на сумму до 200 тысяч.

Капиталка (41-80%)

Здесь уже серьезнее. Здание нуждается в реконструкции, усилении конструкций. Это самая сложная категория, потому что часто возникают споры — целесообразно ли вообще "лечить" такой объект.

Уничтоженное жилье (более 80%)

Официально — "непригодное для жизни". В 99% случаев такой дом надо сносить. В этом случае владелец претендует на жилищный сертификат (можно купить новое жилье) или деньги на строительство с нуля на своем участке.

 

Как определяют степень разрушения жилья. Графика: Верни свое

Если оценки повреждений противоречат друг другу

Бывает, что один акт говорит о 30% разрушений, а частный техэксперт пишет о 50%. В таких случаях окончательное решение о степени разрушения может приниматься через суд. Именно суд определяет, какой документ является более обоснованным.

Волонтеры советуют не ждать комиссию с пустыми руками. Сделайте собственную фотофиксацию каждого угла, соберите чеки на то, что уже успели подлатать, и обязательно сохраняйте копии всех актов обследования. В случае спора эти "бумажки" станут вашим главным оружием.

Как сообщалось, многие ошибочно считают, что выплаты за уничтоженное жилье доступны исключительно льготникам. Однако программа "єВідновлення" работает для каждого: получить государственную помощь может любой владелец дома, если его заявка соответствует установленным критериям.

Также мы рассказывали, что жилищный сертификат дает реальную надежду на новый дом, однако его получение — лишь первый шаг в решении проблемы. На практике владельцы часто сталкиваются с нехваткой средств, ведь сумма компенсации не успевает за рыночными ценами, особенно в мегаполисах.

обстрелы компенсация єВідновлення сертификат на жильё жилищный ваучер
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
