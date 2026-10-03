"єВідновлення" та інше житло: чи дадуть компенсацію за зруйновану квартиру або будинок власнику

Зруйнований будинок в Києві. Фото: Новини.LIVE

Власники зруйнованого або пошкодженого через війну житла можуть претендувати на компенсацію за програмою "єВідновлення", навіть якщо мають у власності іншу квартиру чи будинок. Сам факт наявності ще одного помешкання не є підставою для відмови у виплаті за постраждалу нерухомість. Водночас для отримання коштів необхідно підтвердити право власності на конкретний знищений або пошкоджений об'єкт.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на 3m2.

Реклама

Чи впливає інше житло на компенсацію

Якщо людині належить, наприклад, знищений будинок і водночас квартира, наявність квартири не позбавляє її права звернутися за компенсацією за будинок. Законодавство не встановлює вимоги, щоб пошкоджене або знищене житло було єдиною нерухомістю власника.

Тобто власник може мати інше придатне для проживання помешкання, але все одно отримувати компенсацію за конкретний об'єкт, який постраждав через бойові дії.

Компенсація прив'язана саме до пошкодженого або знищеного об'єкта нерухомості. Тому під час розгляду заяви перевіряють, зокрема, право власності на нього, інформацію в Державному реєстрі речових прав та факт пошкодження або знищення внаслідок війни.

Читайте також:

Чи можна отримати компенсацію за кілька об'єктів

Якщо одній людині належало кілька житлових об'єктів, які були пошкоджені або знищені через бойові дії, наявність одного постраждалого об'єкта не означає автоматичної відмови щодо іншого.

У роз'ясненні, на яке посилається 3m2, зазначається, що законодавство не встановлює обмеження лише одним знищеним житловим об'єктом. Питання компенсації розглядається щодо кожного майна окремо відповідно до встановлених умов.

Водночас важливо не плутати право на компенсацію та пріоритетність її отримання. Для окремих категорій заявників законодавство передбачає пріоритетне право, а його наявність перевіряється під час верифікації.

Що потрібно перевірити власнику

Перед поданням заяви варто переконатися, що право власності на пошкоджене або знищене житло належним чином оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Особливо це актуально для нерухомості, право власності на яку оформлювали до 2013 року. У таких випадках інформація може залишатися в паперових архівах БТІ та бути відсутньою в електронному реєстрі. Тоді відомості необхідно внести через державного реєстратора, нотаріуса або ЦНАП.

Подати заяву на компенсацію можна через портал або застосунок "Дія", а також в окремих випадках через ЦНАП чи нотаріуса. Для пошкодженого майна після розгляду заяви та обстеження визначається сума компенсації, а для знищеного житла може надаватися житловий сертифікат або кошти на будівництво залежно від виду майна та обраного механізму.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що власна земельна ділянка не означає можливість без обмежень будувати на ній будь-які споруди. Для частини об’єктів дозвільні документи не потрібні, однак житловий будинок та окремі капітальні споруди потребують дотримання визначеної процедури. Перед початком будівництва важливо перевірити, які документи потрібні саме для запланованого об’єкта.

Також Новини.LIVE повідомляли, у яких випадках продавець може спробувати повернути вже продану квартиру. Самого рішення передумати після нотаріального оформлення угоди недостатньо для скасування договору. Для повернення житла мають існувати конкретні юридичні підстави та докази обставин, які могли вплинути на дійсність правочину.