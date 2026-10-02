Будинок, гараж, баня: які споруди не можна будувати без дозволу

Теплиця. Фото:magnific.com

Власна земельна ділянка не означає, що на ній можна без документів будувати будь-які споруди. Закон дозволяє облаштовувати частину об’єктів без дозвільних документів, однак для житлового будинку та окремих капітальних споруд може знадобитися оформлення будівельного паспорта і повідомлення про початок робіт.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Ти ж юрист".

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Власна земля не означає, що можна будувати все

Багато власників приватних будинків вважають, що якщо земля офіційно належить їм, то вони можуть самостійно вирішувати, що саме на ній будувати. Проте право власності на земельну ділянку саме по собі не дає можливості зводити на ній будь-які об'єкти без дотримання містобудівних вимог.

Водночас законодавство передбачає чимало винятків. Для частини невеликих споруд та окремих видів робіт документи, які дають право на виконання будівельних робіт, справді не потрібні.

Що можна будувати без дозвільних документів

Перелік таких робіт визначений постановою Кабінету Міністрів України №406 від 7 червня 2017 року. Документ є чинним, а його поточна редакція діє з урахуванням змін, внесених у 2026 році.

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Зокрема, перелік охоплює окремі об'єкти та роботи, серед яких:

альтанки;

навіси;

теплиці;

літні душові;

сходи;

накриття;

тимчасові споруди без фундаменту;

окремі інші роботи, передбачені постановою.

Важливо, що йдеться саме про об'єкти та роботи, які відповідають умовам, визначеним законодавством. Тому називати будь-яку споруду "тимчасовою" лише через її невеликі розміри недостатньо.

Коли документи вже потрібні

Інша ситуація виникає, коли власник планує нове капітальне будівництво, зокрема житлового будинку.

Для індивідуального, садового чи дачного будинку, який підпадає під умови будівництва на підставі будівельного паспорта, перед початком робіт подається відповідне повідомлення про початок виконання будівельних робіт. ДІАМ також наголошує, що в умовах воєнного стану для окремої категорії таких об'єктів може використовуватися схема намірів забудови як альтернатива будівельному паспорту.

До об'єктів, будівництво яких може здійснюватися на підставі будівельного паспорта, належать, зокрема, індивідуальні житлові, садові та дачні будинки, що відповідають встановленим параметрам. Чинні правила передбачають для такої категорії будинків, зокрема, обмеження за поверховістю та площею.

Тому перед початком будівництва будинку недостатньо просто мати документи на землю — потрібно пройти передбачену законодавством процедуру.

Які споруди біля будинку потребують оформлення

Тут усе залежить від конкретного об'єкта, його характеристик та способу будівництва.

ДІАМ зазначає, що на підставі будівельного паспорта можуть будуватися не лише індивідуальні житлові будинки, а й господарські будівлі та споруди, елементи благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Тому саме поняття "гараж" або "баня" ще не дає відповіді, чи потрібні документи. Значення мають характеристики споруди та те, до якої категорії вона належить.

Саме через це перед початком будівництва варто перевірити вимоги до конкретного об'єкта, а не орієнтуватися лише на те, що він розташований на власній землі.

Ремонт теж не завжди потребує дозволу

Постанова №406 передбачає й окремі роботи з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в огороджувальні та несучі конструкції та інженерні системи загального користування. Також без відповідних документів у передбачених законодавством випадках можна виконувати заміну покрівлі без втручання в несучі конструкції.

Тобто сам факт того, що людина щось змінює у своєму будинку, ще не означає автоматичної необхідності оформлювати дозвіл.

Чому власна земля не означає "будуй що хочеш"

Право власності на землю і право здійснювати будівництво — не одне й те саме.

Навіть якщо для певної споруди не потрібно отримувати документ, що дає право на виконання будівельних робіт, це не означає, що власник може розміщувати її абсолютно де завгодно або ігнорувати інші будівельні вимоги.

Під час забудови ділянки потрібно враховувати встановлені правила щодо розміщення об'єктів, а також вимоги безпеки.

Тому перед будівництвом варто з'ясувати одразу дві речі: чи потрібні дозвільні документи та чи допускається розміщення споруди саме в запланованому місці.

Що перевірити перед початком будівництва

Щоб не зіткнутися з проблемами після завершення робіт, власнику варто:

визначити, який саме об'єкт він планує звести; перевірити, чи є він тимчасовою або капітальною спорудою; з'ясувати, чи поширюється на нього перелік постанови №406; якщо йдеться про житловий будинок або інший об'єкт, для якого потрібне оформлення, отримати відповідні документи до початку робіт; перевірити можливість розміщення споруди на конкретній земельній ділянці.

ДІАМ окремо наголошує, що будівельні роботи можна виконувати на підставі відповідних документів, передбачених законодавством. Для об'єктів, які будуються за будівельним паспортом, використовується повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

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