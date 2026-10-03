"єВідновлення" и другое жилье: выплатят ли владельцу компенсацию за разрушенную квартиру или дом

Разрушенный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Владельцы жилья, разрушенного или поврежденного в результате войны, могут претендовать на компенсацию в рамках программы «еВосстановление», даже если у них в собственности есть другая квартира или дом. Сам факт наличия еще одного жилья не является основанием для отказа в выплате за пострадавшую недвижимость. В то же время для получения средств необходимо подтвердить право собственности на конкретный уничтоженный или поврежденный объект.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 3m2.

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Влияет ли наличие другого жилья на компенсацию

Если у человека есть, например, разрушенный дом и одновременно квартира, наличие квартиры не лишает его права обратиться за компенсацией за дом. Законодательство не устанавливает требования, чтобы поврежденное или разрушенное жилье было единственной недвижимостью владельца.

То есть владелец может иметь другое пригодные для проживания жилье, но все равно получать компенсацию за конкретный объект, пострадавший в результате боевых действий.

Компенсация привязана именно к поврежденному или уничтоженному объекту недвижимости. Поэтому при рассмотрении заявления проверяют, в частности, право собственности на него, информацию в Государственном реестре вещных прав и факт повреждения или уничтожения в результате войны.

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Можно ли получить компенсацию за несколько объектов

Если одному человеку принадлежало несколько жилых объектов, которые были повреждены или уничтожены в результате боевых действий, наличие одного пострадавшего объекта не означает автоматического отказа в отношении другого.

В разъяснении, на которое ссылается 3m2, отмечается, что законодательство не устанавливает ограничения только одним уничтоженным жилым объектом. Вопрос компенсации рассматривается в отношении каждого объекта имущества отдельно в соответствии с установленными условиями.

В то же время важно не путать право на компенсацию и приоритет ее получения. Для отдельных категорий заявителей законодательство предусматривает приоритетное право, а его наличие проверяется в ходе верификации.

Что необходимо проверить владельцу

Перед подачей заявления следует убедиться, что право собственности на поврежденное или уничтоженное жилье должным образом оформлено и внесено в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Особенно это актуально для недвижимости, право собственности на которую оформлялось до 2013 года. В таких случаях информация может храниться в бумажных архивах БТИ и отсутствовать в электронном реестре. Тогда сведения необходимо внести через государственного регистратора, нотариуса или ЦНАП.

Подать заявление на компенсацию можно через портал или приложение Дія, а также в отдельных случаях через ЦНАП или нотариуса. Для поврежденного имущества после рассмотрения заявления и обследования определяется сумма компенсации, а для уничтоженного жилья может предоставляться жилищный сертификат или средства на строительство в зависимости от вида имущества и выбранного механизма.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что наличие собственного земельного участка не означает возможность без ограничений возводить на нем любые сооружения. Для части объектов разрешительные документы не требуются, однако жилой дом и отдельные капитальные сооружения требуют соблюдения установленной процедуры. Перед началом строительства важно проверить, какие документы требуются именно для планируемого объекта.

Также Новини.LIVE сообщали, в каких случаях продавец может попытаться вернуть уже проданную квартиру. Одного лишь решения передумать после нотариального оформления сделки недостаточно для расторжения договора. Для возврата жилья должны существовать конкретные юридические основания и доказательства обстоятельств, которые могли повлиять на действительность сделки.