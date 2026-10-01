Продаж та оренда через рієлтора: як порахувати комісію за житло

Рієлтор передає ключі від житла. Фото: magnific.com

Купівля чи оренда житла може вимагати додаткових витрат на послуги рієлтора. Єдиного тарифу в Україні немає. Під час купівлі або продажу квартири на ринку поширена комісія 3–5% від вартості об’єкта, а при оренді сума може становити половину або повну місячну плату.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на Факти ICTV.

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Скільки доведеться заплатити рієлтору під час купівлі квартири

В Україні немає єдиного тарифу на послуги рієлторів. Законодавство не встановлює фіксованої комісії, тому розмір винагороди сторони погоджують між собою до початку роботи та можуть закріпити в договорі.

Під час купівлі або продажу квартири на ринку поширена комісія 3–5% від вартості нерухомості. Йдеться про фактичну ціну продажу об'єкта.

Наприклад, якщо квартира коштує 2 млн грн, то комісія у 3% становитиме 60 тис. грн, а за ставкою 5% — 100 тис. грн.

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У невеликих містах може застосовуватися інша схема — фіксована оплата за угоду. За даними Фактів ICTV, в окремих випадках винагорода може становити близько 200–500 доларів.

Від чого залежить комісія рієлтора

Однакова ставка не застосовується до всіх угод. Вартість роботи може змінюватися залежно від:

типу нерухомості;

ціни квартири або будинку;

регіону;

складності угоди;

обсягу роботи рієлтора;

кількості сторін, залучених до операції;

необхідності тривалого супроводу.

Якщо фахівець лише знаходить покупця або відповідну квартиру, його робота може бути меншою за обсягом. Якщо ж рієлтор організовує покази, веде переговори, допомагає з документами та супроводжує угоду, це також враховується під час визначення винагороди.

Тому перед початком співпраці варто одразу з'ясувати не тільки відсоток або фіксовану суму, а й перелік послуг, які входять у комісію.

Скільки коштує рієлтор під час оренди квартири

При оренді житла діють інші підходи до розрахунку комісії.

У Львові поширеним варіантом для довгострокової оренди є оплата у розмірі 100% вартості одного місяця оренди. Тобто якщо квартира коштує 20 тис. грн на місяць, орендар може додатково заплатити рієлтору ще 20 тис. грн.

У Києві найчастіше йдеться про 50% від місячної орендної плати, хоча в окремих випадках комісія може становити 100%.

Наприклад, за оренду квартири за 20 тис. грн комісія у 50% становитиме 10 тис. грн, а за ставкою 100% — 20 тис. грн.

Хто має платити рієлтору

Законодавство не встановлює універсального правила, за яким комісію в кожній угоді повинен сплачувати саме покупець, продавець або орендар.

Під час продажу квартири платити може власник, якщо саме він замовив послуги з пошуку покупця, проведення показів та організації продажу. Якщо ж рієлтора найняв покупець для пошуку житла та супроводу власної угоди, оплату може здійснювати він.

При оренді ситуація аналогічна. Власник може самостійно найняти фахівця для пошуку орендаря, а в іншому випадку рієлтора залучає людина, яка шукає квартиру, і комісія лягає на неї.

Якщо в одній угоді працюють представники обох сторін, кожна з них може окремо оплачувати роботу свого фахівця.

Як не переплатити рієлтору

Перед початком роботи варто чітко погодити розмір комісії та перелік послуг. У домовленості бажано зазначити, що саме входить у винагороду: пошук об'єкта або покупця, організація переглядів, переговори, перевірка документів чи супровід до укладення угоди.

Також варто уточнити, коли саме виникає обов'язок сплатити комісію — після підписання договору, передачі завдатку чи завершення всієї угоди.

Розмір винагороди може суттєво вплинути на загальний бюджет купівлі або оренди. Тому комісію краще порахувати ще до того, як домовлятися про квартиру.

Залучення рієлтора при цьому не є обов'язковою умовою для купівлі, продажу чи оренди житла. Власник або покупець може самостійно шукати пропозиції, проводити переговори та організовувати угоду.

Коли послуги рієлтора можуть бути корисними

Рієлтор може взяти на себе значну частину організаційної роботи: пошук клієнтів або житла, проведення переглядів, переговори та підготовку до угоди.

Особливо це може бути актуально для власника, який перебуває за кордоном або не має можливості самостійно займатися показами квартири. У такому випадку частину роботи на місці виконує фахівець.

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