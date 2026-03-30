Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Інвестори втратили гроші на квартирах в Ужгороді через обвал попиту

Інвестори втратили гроші на квартирах в Ужгороді через обвал попиту

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 04:20
Новозбудовані багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Минуло кілька років, відколи захід України став головним прихистком для капіталу та людей, але сьогодні картинка на первинці в Ужгороді кардинально змінилася. Місто, яке на старті війни злетіло в ціні на дріжджах внутрішньої міграції, зараз входить у фазу болючої стабілізації. 

Ціни на нерухомість завмерли на пікових позначках, а от реальних покупців стає дедалі менше, розповіла оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Ризики купівлі квартири в Ужгороді

Головна проблема — розрив між ціною та реальним попитом. Ужгород фактично "наздогнав" столицю за цінами, але не за ліквідністю.

"Ужгород переоцінив свої можливості і той ажіотажний попит, який був на початку", — зазначає експертка.

Навесні 2026 року однокімнатна квартира тут коштує приблизно 55-65 тис. доларів — майже як у Києві. Але покупців значно менше.

Читайте також:

Ключовий ризик — неможливість перепродати житло. Інвестори, які заходили на піку попиту, вже зіткнулися з проблемою виходу з угод.

"Якщо ви зараз інвестнете в Ужгород тільки з метою інвестицій, ви прогорите", — прямо попереджає Берещак.

Ринок не генерує достатньо угод, а отже — не дає швидкого повернення вкладених коштів.

 

Інвестори втратили гроші на квартирах в Ужгороді через обвал попиту - фото 1
Ціни на первинці в Ужгороді. Графіка: ЛУН

Ціни на квартири в Ужгороді та інших містах

На тлі інших міст ситуація виглядає ще контрастніше:

  1. Львів тримає високі ціни через активне будівництво і довіру до девелоперів.
  2. Дніпро пропонує значно дешевші варіанти — 42-47 тис. доларів.
  3. Одеса має нижчі ціни, але інший ризик — затримки будівництва.

"Зараз немає ажіотажного ринку навіть у Львові чи Ужгороді", — додає експертка.

 

Інвестори втратили гроші на квартирах в Ужгороді через обвал попиту - фото 2
Ціни на первинці в Україні. Графіка: ЛУН

Чи варто купувати квартиру в Ужгороді

Купівля має сенс лише для власного проживання або довгострокового плану. Для інвестицій — це один із найбільш ризикованих варіантів у 2026 році.

Основні причини:

  • перегріті ціни;
  • слабкий попит;
  • низька ліквідність;
  • складність перепродажу.

Берещак наголошує, що Ужгород залишається комфортним для життя, але вже не виглядає привабливим для заробітку на нерухомості. І ця різниця сьогодні коштує інвесторам десятків тисяч доларів.


Як повідомляли Новини.LIVE, запровадження нових вимог щодо обов’язкових сховищ викликало хвилю побоювань серед покупців нерухомості, особливо стосовно об’єктів, що здаються у 2026 році. Основний страх полягає в імовірному перегляді норм для вже готових споруд, проте реальний стан справ на ринку виявляється значно стабільнішим. Попри певний скепсис інвесторів, панічні настрої щодо ретроспективних змін у законодавстві поки не мають під собою вагомих підстав.

Також Новини.LIVE розповідали, що український ринок нерухомості зараз нагадує клаптикову ковдру: поки в одних регіонах крани працюють на повну, в інших — будмайданчики безнадійно затихли через війну та міграцію. У результаті попит і безпекові чинники перекроїли карту забудови так сильно, що в окремих містах "первинка" просто перестала існувати.

Ужгород купити квартиру інвестиції
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації