Інвестори втратили гроші на квартирах в Ужгороді через обвал попиту

Новозбудовані багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Минуло кілька років, відколи захід України став головним прихистком для капіталу та людей, але сьогодні картинка на первинці в Ужгороді кардинально змінилася. Місто, яке на старті війни злетіло в ціні на дріжджах внутрішньої міграції, зараз входить у фазу болючої стабілізації.

Ціни на нерухомість завмерли на пікових позначках, а от реальних покупців стає дедалі менше, розповіла оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Ризики купівлі квартири в Ужгороді

Головна проблема — розрив між ціною та реальним попитом. Ужгород фактично "наздогнав" столицю за цінами, але не за ліквідністю.

"Ужгород переоцінив свої можливості і той ажіотажний попит, який був на початку", — зазначає експертка.

Навесні 2026 року однокімнатна квартира тут коштує приблизно 55-65 тис. доларів — майже як у Києві. Але покупців значно менше.

Ключовий ризик — неможливість перепродати житло. Інвестори, які заходили на піку попиту, вже зіткнулися з проблемою виходу з угод.

"Якщо ви зараз інвестнете в Ужгород тільки з метою інвестицій, ви прогорите", — прямо попереджає Берещак.

Ринок не генерує достатньо угод, а отже — не дає швидкого повернення вкладених коштів.

Ціни на первинці в Ужгороді. Графіка: ЛУН

Ціни на квартири в Ужгороді та інших містах

На тлі інших міст ситуація виглядає ще контрастніше:

Львів тримає високі ціни через активне будівництво і довіру до девелоперів. Дніпро пропонує значно дешевші варіанти — 42-47 тис. доларів. Одеса має нижчі ціни, але інший ризик — затримки будівництва.

"Зараз немає ажіотажного ринку навіть у Львові чи Ужгороді", — додає експертка.

Ціни на первинці в Україні. Графіка: ЛУН

Чи варто купувати квартиру в Ужгороді

Купівля має сенс лише для власного проживання або довгострокового плану. Для інвестицій — це один із найбільш ризикованих варіантів у 2026 році.

Основні причини:

перегріті ціни;

слабкий попит;

низька ліквідність;

складність перепродажу.

Берещак наголошує, що Ужгород залишається комфортним для життя, але вже не виглядає привабливим для заробітку на нерухомості. І ця різниця сьогодні коштує інвесторам десятків тисяч доларів.



Як повідомляли Новини.LIVE, запровадження нових вимог щодо обов’язкових сховищ викликало хвилю побоювань серед покупців нерухомості, особливо стосовно об’єктів, що здаються у 2026 році. Основний страх полягає в імовірному перегляді норм для вже готових споруд, проте реальний стан справ на ринку виявляється значно стабільнішим. Попри певний скепсис інвесторів, панічні настрої щодо ретроспективних змін у законодавстві поки не мають під собою вагомих підстав.

Також Новини.LIVE розповідали, що український ринок нерухомості зараз нагадує клаптикову ковдру: поки в одних регіонах крани працюють на повну, в інших — будмайданчики безнадійно затихли через війну та міграцію. У результаті попит і безпекові чинники перекроїли карту забудови так сильно, що в окремих містах "первинка" просто перестала існувати.