Купити квартиру в Ужгороді — як забудовники змінили ціни на початку 2026 року

Будівництво багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Ринок нерухомості Ужгорода продовжує дивувати своєю стійкістю та специфічною логікою. Місто і надалі входить до переліку найдорожчих обласних центрів країни, де стабільний попит підтримує високі цінові очікування девелоперів.

За даними порталу ЛУН, станом на 19 січня 2026 року середня ціна квадратного метра від забудовників Ужгорода сягнула 46 600 грн.

За пів року вартість житла в доларовому еквіваленті зросла на 3%, що виглядає показово на тлі загальної обережності покупців.

Середні ціни на квартири в Ужгороді. Графіка: ЛУН

Вартість житла в Ужгороді у різних сегментах

Якщо подивитися на сегменти, ситуація виглядає неоднорідною:

Економклас просто "злетів": за рік +21%. Зараз за метр просять в середньому 31 400 грн. Комфорт та бізнес зблизилися: комфорт-клас "просів" на 13% (до 36 000 грн), а бізнес — на 7% (до 47 000 грн). Для покупця це подарунок: за ті самі гроші тепер можна виторгувати набагато кращий варіант з нормальним плануванням та паркінгом. Елітка тримає оборону: преміум-сегмент як стояв на позначці 65 800 грн, так і стоїть.

Ціни на первинному ринку Ужгорода. Графіка: ЛУН

Водночас загальний тренд залишається незмінним: безпечний регіон, близькість до кордону та інтерес інвесторів утримують ціни від падіння.

Що ще варто знати українцям

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, незважаючи на певні ринкові коливання, спричинені оновленням реєстрів та зміною операційної активності, інтерес до нерухомості залишається стабільно інтенсивним. Така динаміка не втратить актуальності й протягом 2026 року.

"На первинному ринку забудовники продовжують зводити нові житлові комплекси, зокрема у великих містах, що частково компенсуватиме дефіцит житла на вторинному ринку", — коментує ситуацію експертка.

Завдяки такому помірному, але впевненому темпу появи нових квадратних метрів, покупці матимуть ширший вибір, що допоможе збалансувати попит. На думку фахівчині, саме девелоперські проєкти стануть ключовим фактором, що стримуватиме ажіотаж у сегменті готового житла.

