Инвесторы потеряли деньги на квартирах в Ужгороде из-за обвала спроса

Инвесторы потеряли деньги на квартирах в Ужгороде из-за обвала спрос
Прошло несколько лет с тех пор, как запад Украины стал главным убежищем для капитала и людей, но сегодня картинка на первичке в Ужгороде кардинально изменилась. Город, который на старте войны взлетел в цене на дрожжах внутренней миграции, сейчас входит в фазу болезненной стабилизации.
Цены на недвижимость замерли на пиковых отметках, а вот реальных покупателей становится все меньше, рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.
Риски покупки квартиры в Ужгороде
Главная проблема — разрыв между ценой и реальным спросом. Ужгород фактически "догнал" столицу по ценам, но не по ликвидности.
"Ужгород переоценил свои возможности и тот ажиотажный спрос, который был в начале", — отмечает эксперт.
Весной 2026 года однокомнатная квартира здесь стоит примерно 55-65 тыс. долларов — почти как в Киеве. Но покупателей значительно меньше.
Ключевой риск — невозможность перепродать жилье. Инвесторы, которые заходили на пике спроса, уже столкнулись с проблемой выхода из сделок.
"Если вы сейчас инвестируете в Ужгород только с целью инвестиций, вы прогорите", — прямо предупреждает Берещак.
Рынок не генерирует достаточно сделок, а значит — не дает быстрого возврата вложенных средств.
Цены на квартиры в Ужгороде и других городах
На фоне других городов ситуация выглядит еще контрастнее:
- Львов держит высокие цены из-за активного строительства и доверия к девелоперам.
- Днепр предлагает значительно более дешевые варианты — 42-47 тыс. долларов.
- Одесса имеет более низкие цены, но другой риск — задержки строительства.
"Сейчас нет ажиотажного рынка даже во Львове или Ужгороде", — добавляет эксперт.
Стоит ли покупать квартиру в Ужгороде
Покупка имеет смысл только для собственного проживания или долгосрочного плана. Для инвестиций — это один из самых рискованных вариантов в 2026 году.
Основные причины:
- перегретые цены;
- слабый спрос;
- низкая ликвидность;
- сложность перепродажи.
Берещак отмечает, что Ужгород остается комфортным для жизни, но уже не выглядит привлекательным для заработка на недвижимости. И эта разница сегодня стоит инвесторам десятков тысяч долларов.
