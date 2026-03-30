Главная Рынок недвижимости

Дата публикации 30 марта 2026 04:20
Инвесторы потеряли деньги на квартирах в Ужгороде из-за обвала спроса
Нововыстроенные многоэтажки. Фото: Новини.LIVE

Прошло несколько лет с тех пор, как запад Украины стал главным убежищем для капитала и людей, но сегодня картинка на первичке в Ужгороде кардинально изменилась. Город, который на старте войны взлетел в цене на дрожжах внутренней миграции, сейчас входит в фазу болезненной стабилизации.

Цены на недвижимость замерли на пиковых отметках, а вот реальных покупателей становится все меньше, рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Риски покупки квартиры в Ужгороде

Главная проблема — разрыв между ценой и реальным спросом. Ужгород фактически "догнал" столицу по ценам, но не по ликвидности.

"Ужгород переоценил свои возможности и тот ажиотажный спрос, который был в начале", — отмечает эксперт.

Весной 2026 года однокомнатная квартира здесь стоит примерно 55-65 тыс. долларов — почти как в Киеве. Но покупателей значительно меньше.

Ключевой риск — невозможность перепродать жилье. Инвесторы, которые заходили на пике спроса, уже столкнулись с проблемой выхода из сделок.

"Если вы сейчас инвестируете в Ужгород только с целью инвестиций, вы прогорите", — прямо предупреждает Берещак.

Рынок не генерирует достаточно сделок, а значит — не дает быстрого возврата вложенных средств.

 

Цены на первичке в Ужгороде. Графика: ЛУН

Цены на квартиры в Ужгороде и других городах

На фоне других городов ситуация выглядит еще контрастнее:

  1. Львов держит высокие цены из-за активного строительства и доверия к девелоперам.
  2. Днепр предлагает значительно более дешевые варианты — 42-47 тыс. долларов.
  3. Одесса имеет более низкие цены, но другой риск — задержки строительства.

"Сейчас нет ажиотажного рынка даже во Львове или Ужгороде", — добавляет эксперт.

 

Цены на первичке в Украине. Графика: ЛУН

Стоит ли покупать квартиру в Ужгороде

Покупка имеет смысл только для собственного проживания или долгосрочного плана. Для инвестиций — это один из самых рискованных вариантов в 2026 году.

Основные причины:

  • перегретые цены;
  • слабый спрос;
  • низкая ликвидность;
  • сложность перепродажи.

Берещак отмечает, что Ужгород остается комфортным для жизни, но уже не выглядит привлекательным для заработка на недвижимости. И эта разница сегодня стоит инвесторам десятков тысяч долларов.


Как сообщали Новини.LIVE, введение новых требований относительно обязательных убежиц вызвало волну опасений среди покупателей недвижимости, особенно в отношении объектов, сдаваемых в 2026 году. Основной страх заключается в вероятном пересмотре норм для уже готовых сооружений, однако реальное положение дел на рынке оказывается значительно более стабильным. Несмотря на определенный скепсис инвесторов, панические настроения относительно ретроспективных изменений в законодательстве пока не имеют под собой веских оснований.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинский рынок недвижимости сейчас напоминает лоскутное одеяло: пока в одних регионах краны работают на полную, в других — стройплощадки безнадежно затихли из-за войны и миграции. В результате спрос и факторы безопасности перекроили карту застройки так сильно, что в отдельных городах "первичка" просто перестала существовать.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
